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20 Haziran 2018 16:09

Sapanca’yı besleyen dereden 250 lastik çıkarıldı

Sapanca Gölü ve gölü besleyen derelerde gerçekleştirilen rutin temizlik çalışmalarında Keçiayağı Deresi’nden 250 adet otomobil lastiği çıkarıldı.

Sapanca’yı besleyen dereden 250 lastik çıkarıldı

20 Haziran 2018 16:09


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri. Sapanca Gölü ve gölü besleyen derelerde gerçekleştirdikleri rutin temizlik çalışmalarında devam ediyor. Bu kapsamda Sapanca Keçiayağı Deresi’nde yapılan çalışmalarda ise dere kenarına atılmış 250 adet otomobil lastiği ve çok sayıda hurda eşya ekiplerce dere toplandı. Lastik ve hurda malzemeler bertaraf edilmek üzere araçlara yüklenirken, malzemeleri dere kenarına döken şahısların tespit edilmesi için ise çalışma başlatıldı.


Temizlik sırasında rastladıkları görüntülere tepki gösteren SASKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı İbrahim Bal, “Ne yazık ki daha önceki temizlik çalışmalarımızda olduğu gibi bu temizlik sırasında da hoş olmayan görüntülerle karşılaştık. Sapanca ilçe merkezinden de geçen ve birinci dereceden içme suyu kaynağımız olan Sapanca Gölü’nü besleyen Keçiayağı Deresi’nden 250 adet otomobil lastiği ve koltuklar çıkardık. Bunun yanı sıra dere yatağında ve derede birçok çöpte bulunuyordu. Bunları temizledik. Ekiplerimiz bölgede temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çevremizi birbirimizle olduğu kadar tabiattaki tüm canlılarla da paylaşıyoruz. Su kaynaklarımızın, çevremizin temiz olması hepimiz için büyük öneme sahip. Bunun için biz vatandaşlarımıza duyarlılık çağrımızı yineliyoruz. Şehrimizin doğasına, su kaynaklarımıza hep birlikte sahip çıkalım. Kirliliğin önüne birlikte geçelim” diye konuştu.




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