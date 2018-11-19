Şark'ın Kartalı: Selahaddin' isimli kitabın imza günü gerçekleşti

Kasım Kültür Sanat Etkinlikleri Yazar Ali Emre'ye ait ‘Şark'ın Kartalı: Selahaddin' kitabının söyleşi ve imza günü programı ile devam etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kasım Kültür Sanat Etkinlikleri söyleşi ve imza günü ile devam etti. Ofis Sanat Merkezi'nde Yazar Ali Emre'nin ‘Şark'ın Kartalı: Selahaddin' kitabının konuşulduğu programa katılımcılar yoğun ilgi gösterdi. Ali Emre program sonunda dinleyiciler için kitaplarını imzaladı. Gerçekleşen imza gününde konuşan Ali Emre, “Toplumumuzun bir kesiminde çöküş yaşanıyor gibi görünüyor. Aslında Dünya'nın birçok ülkesinde bizden beter bir çöküş, bir yozlaşma söz konusu. Ama biz de farklı olarak toplumumuzun bir kısmında gerçekten belki de dünyanın en iyi, en nitelikli, en donanımlı, en güzel insanlarını bünyesinde barındırıyor. Başka ülkelere gittiğiniz de bunu çok daha iyi bir şekilde görebiliyorsunuz. Yani Türkiye 30-40 yıl öncesinden artık çok farklı bir ülke. Birçok alanda gelişme gösteriyoruz, birçok alanda bariyerleri, barikatları aşarak sadece kendi ülkemiz de değil dünyanın birçok bölgesinde güzel işlere imza atıyoruz” diye konuştu.

“Doğulu insan yerin altı ve üstüyle barışıktır”

Ali Emre sözlerinin devamında, “Bugün Doğu İslam toplumlarının hatta Müslüman olmayan toplumların bile Batılı ülkelere mesafeli davranmasından daha doğal bir şey yok. Coğrafi keşiflerle, sömürgecilikle kötülüklerini devam ettirdiler. Bugün bile ben edebiyata bile böyle bakıyorum. Karşısına doğuyu koymuyorum. Doğunun da cehaleti az değildir. Ama doğulu insanın kulağının dibinde şeytan bir şeyler fısıldamazsa Doğulu insan yerin altı ve üstüyle barışıktır” dedi.