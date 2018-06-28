SASADER Başkanı Tan: “Şehrimizin acentelerini tercih etmelisiniz”

Sakarya Sigorta Acenteleri Dernek Başkanı Emre Tan, güncel konularla alakalı açıklamalarda bulundu. Sigorta acentelerinin sorunları, dernek faaliyetleri ve ülkenin güncel meseleleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Tan, artan maliyetler karşısında çaresiz kalan sigorta şirketlerinin bir takım zamlar yapmak zorunda kaldığını ifade etti.

Trafik sigortası ve Kasko Poliçelerinin sigortacılık mesleğinin lokomotif ürünleri olduğunu belirten Başkan Tan, “12 Nisan 2017’de çıkarılan taban/tavan prim uygulaması ile vatandaşlarımız bir nebze olsa ücretlerde ucuzlama ile karşı karşıya kalsa da, bu süreci atlatmak sigorta şirketleri ve acenteler noktasında pek de kolay olmadı. Sigorta şirketlerinin birçoğu poliçe kesmekten imtina ederken, acentelerimizin de komisyonları 5 ile 7 puan arasında haksız bir şekilde aşağıya çekildi. Özellikle son zamanlarda Dolar ve Euro’daki artışlar sebebiyle sigorta şirketlerinin hasar onarım maliyetleri arttı. Yedek parça maliyetlerinin önemli bir bölümünün dövizle ilişkili olması hasar maliyetlerine etki etti. Maliyetler karşısında çaresiz kalan sigorta şirketleri de trafik ürününün dışındaki ürünlerde, özellikle de kasko fiyatlarında bir takım artışlara gitti. Aynı zamanda trafik poliçeleri geçen senenin Haziran ayına kıyasla yüzde 20’nin üzerinde zam aldı" dedi.

Vatandaşlarımızın her türlü sigorta ürünü ile alakalı ildeki acentelerini tercih etmesini öneren Tan, "Özellikle büyük kurumların şehir dışından sigorta ürünlerini tedarik etmelerini üzülerek takip ediyoruz. Trafik Sigortanız, Kasko Poliçeniz, sağlık poliçeniz, evinizin sigortası, işyerinizin sigortası, Bireysel Emeklilik ve hayat poliçelerinizin tamamını şehrimizde faaliyet gösteren acentelerimizden rahatlıkla alabilirsiniz. Telefonla ya da internet üzerinden pazarlama yapan sigorta şirketlerini tercih eden vatandaşlarımızın ilk hasarda ya da ilk problemde muhatap bulamama noktasında yaşadıkları sıkıntıları çok iyi biliyoruz. Yüz yüze sıcak satışın her zaman daha etkili olduğunu düşünüyor ve tüm vatandaşlarımızı acentelerimize davet ediyoruz” diye konuştu.

SASADER’in üye sayısını artırmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirten Emre Tan, “Sakarya Sigorta Acenteleri Dernek üye sayımız şuanda 56. Sakarya’da ticaret sicili ve TOBB’da levhaya kayıtlı 150’nin üzerinde acentemiz mevcut. Derneğimize yeni bir tüzük hazırlıyoruz. Olağan Genel Kurulumuz 2019’un Nisan ayında gerçekleşecek. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla birlikte Dernek üye sayımızı Nisan 2019’a kadar 150’ye çıkarma hedefimiz var. Üye sayımızı 150’nin üzerine çıkardığımızda bir sonraki TÜSAF seçiminde en az 15 delege ile şehrimizi temsil edeceğiz. Şuanda delege sayımız maalesef 3” şeklinde konuştu.