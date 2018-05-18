SASKİ 12. Personel Buluşması gerçekleştirildi

Personel Buluşması gerçekleştirildi.

Programa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ayhan Kardan, SASKİ Genel Müdür Yardımcıları Sezar Ercan ve Sebahattin Belik, daire başkanları, şube müdürleri, SASKİ personelleri ve aileleri katıldı. Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, SASKİ’den emekli olan personellere Başkan Toçoğlu tarafından plaket takdim edildi.

Programın açılış konuşmasını yapan SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, “İftar programında sizlerle birlikte olmak mutlulukların en güzeli. Bu mübarek iftar vaktinde bütün duamız, bütün temennimiz, dünyadaki bütün mazlumların ve bütün yardıma muhtaç insanların bir an önce huzura, feraha ve refaha kavuşmalarıdır. Bir duamız da sizlerin ailelerinizle, çoluk çocuğunuzla beraber sıhhat ve afiyet içerisinde bir hayat sürerek, Allah’ın bize emaneti, en güzel ikramlardan biri olan su hizmetini mutlulukla devam ettirmemizdir. Bu akşam hem 12. Personel Buluşması’nı gerçekleştirmiş, hem de iftar programıyla bir araya gelmiş olduk” dedi.

SASKİ 12. Personel Buluşması’nda konuşan Başkan Toçoğlu ise, “Önemli bir iş yapıyoruz. Hayatımızı devam ettirmemiz için birinci ihtiyacımız olan su konusunda çalışıyoruz. Çevre konusunda çalışıyoruz. Elhamdülillah bugüne kadar Sakaryamıza çok ciddi hizmetler kazandırdık. Bundan sonra da kazandırmaya devam edeceğiz. Birlik ve beraberlik içerisinde olmak, bir kurumda ahenk içinde çalışmak en önemli meselelerden birisidir. Biz de hem SASKİ olarak hem de Büyükşehir Belediyesi olarak kurumumuzda çalışanlarımızla bir aile ortamında işlerimizi yürütmeye ve milletimize hizmet etmeye gayret ediyoruz” diye konuştu.

Sakarya’daki çalışmaların ülkedeki çalışmalardan bağımsız olmadığını söyleyen Başkan Toçoğlu, “Memlekette ne kadar güçlü ve istikrarlı bir ortam oluşursa, biz de şehirlerde hizmetlerimizi o kadar sağlıklı ve güçlü olarak yerine getirebiliyoruz. Önümüzde ciddi bir süreç var. Bu huzurlu ortamların devam etmesi, güzel çalışma ortamının sürdürülebilmesi için hepimizin elbirliğiyle çalışması lazım. Ramazanınız mübarek olsun. Allah sevdiklerinizle beraber sizleri daha nice Ramazanlara, bayramlara eriştirsin” şeklinde konuştu.