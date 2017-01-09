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09 Ocak 2017 16:36

SASKİ alo 185 hattı 2016’da 786 bin çağrı yanıtladı

SASKİ alo 185 hattı 2016’da 786 bin çağrı yanıtladı

09 Ocak 2017 16:36

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Alo 185 hattı 2016 yılında 786 bin çağrı yanıtladı.
7 gün 24 saat kesintisiz hizmet sunan Alo 185 Çağrı Merkezi’nde vatandaşların SASKİ’ye dair istek ve talepleri hızlı bir şekilde çözüme kavuşturuluyor. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Alo 185 Çağrı Merkezi, 2016 yılında 786 bin çağrıyı yanıtladı. Vatandaşlar istek ve taleplerini Sakarya’nın tüm ilçelerinden Alo 185’i arayarak SASKİ’ye ulaştırdı. 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet sunan Alo 185 Çağrı Merkezi’nde vatandaşların SASKİ’ye dair istek ve talepleri hızlı bir şekilde çözüme kavuşturuldu. SASKİ’den yapılan açıklamada, “Alo 185 Çağrı Merkezi vatandaşlara kesintisiz hizmet sunuyor. 7 gün 24 saat ulaşabileceğiniz Alo 185 Çağrı Merkezi’nde vatandaşlarımızın su ve kanalizasyona dair talepleri, kaçak su ihbarı, fatura ve abonelik bilgileri gibi tüm işlemleri hızlı ve kolay bir şekilde yapılabiliyor. 2016 yılı içerisinde vatandaşlarımız tarafından 786 bin istek ve talep Alo 185 Çağrı Merkezi ile SASKİ’ye ulaştırıldı. Çağrı Merkezi’nde hizmet sunan personelimiz tarafından ilgili birimlere aktarılan istek ve talepler 2016 yılında yüzde 94’lük başarı ortalamasıyla çözüme kavuşturuldu. Haftanın her günü ve her saati altyapı konusunda vatandaşlarımıza bir telefon kadar yakınız. SASKİ’nin olduğu her yerde çözüm de var” denildi.



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