SASKİ alt yapı sorunlarını çözüme kavuşturuyor

Yapılan çalışmalar kapsamında Sapanca'nın Şükriye Mahallesi'nde içme suyu ve kanalizasyon altyapısını baştan aşağıya yenilediklerini söyleyen İlçe İşletmeler Dairesi Başkanı Bayram Koncuk, “Bölgede kanalizasyon altyapısı olmadığı için atıksular dereye akıyordu. Bunun önüne geçmek için mahallede 2,5 kilometre uzunluğunda kanalizasyon altyapısı inşa ettik. Şu anda bu bölgede toplanan atıksular terfilerimiz vasıtasıyla Karaman Atıksu Arıtma Tesisi'ne ulaştırılıyor. Yine bölgede yaşanan bulanıklık sorununa çözüm getirmek için 7 milyon liralık yatırımla inşa ettiğimiz Sapanca Üst Mahalleler İçmesuyu Projesi kapsamında Şükriye Mahallesi'nin de içmesuyu altyapısını yeniledik. Şu anda vatandaşlarımız Akçay Barajı havzasından gelen ve Memnuniye İçmesuyu Arıtma Tesisi'nde arıtılan birinci sınıf içmesuyunu kullanıyorlar” diye konuştu.

"Hiçbir problemimiz kalmadı"

Şükriye Mahallesi Muhtarı İsmail Polat ise yaptığı açıklamada, “Önceleri köyümüzdeki durum çok kötüydü. Kanalizasyonumuz yoktu. İçmesuyu hatlarımız çok eskiydi. Bu nedenle patlaklar yaşanıyordu. SASKİ'nin gelmesiyle birlikte her şey güzelleşti. Kanalizasyonumuz yapıldı. Su hatlarımız tamamen yenilendi. Hiçbir problemimiz kalmadı. Suyumuzun kalitesi harika. İçen herkes çok memnun. Rahatlıkla çeşmeden içebiliyoruz. SASKİ'ye ne zaman işimiz düşse ekipler anında gelip müdahalede bulunuyorlar. Emeği geçen herkese mahalle halkım adına çok teşekkür ediyorum" dedi.