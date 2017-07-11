SASKİ altyapının röntgeni çekiyor

Sakarya’nın 16 ilçesinde başlatılan çalışmalar kapsamında toplamda 185 kilometrelik kanalizasyon ve yağmursuyu hattının bakım ve temizliği yapılacak. Bakım çalışmalarında kullanılan yüksek teknoloji kanal görüntüleme sistemleri sayesinde hatların röntgeni çekilerek sorunlu bölgeler hızlı bir şekilde belirleniyor. Ayrıca bu yöntemle hatların fiziki durumu da incelenerek yenilenmesi gereken hatlar tespit ediliyor. Yılsonuna kadar sürecek olan bakım çalışmaları kapsamında şehrinde genelinde hatların tamamen sorunsuz hale getirilmesi planlanıyor.

SASKİ Genel Müdürlüğü’nden konu ilgili olarak yapılan açıklamada, “SASKİ olarak şehir genelinde başlatmış olduğumuz çalışmalar kapsamında 185 kilometrelik kanalizasyon ve yağmursuyu hattının bakım ve temizliği yapılacaktır. Şehrimizin farklı noktalarında ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Ocak ayından bu yana toplamda 70 kilometrelik kanalizasyon ve yağmursuyu hattının bakımı yapıldı. Çalışmalar sırasında kullandığımız son teknoloji kanal görüntüleme sistemleri ile sorunlu bölgeleri hızlı bir şekilde tespit ederek müdahale edilmektedir. Vatandaşların kanalizasyon hatlarına, ıslak mendil, peçete, çocuk bezleri, giyim eşyaları, evsel atıklar, moloz ve inşaat malzemelerini atması neticesinde hatlarda zaman zaman tıkanmalar yaşanırken yağışlı havalarda taşkınlara neden olabiliyor. Vatandaşlarımızın bu konuda daha duyarlı davranmaları bekliyoruz” denildi.