SASKİ Atıksu Arıtmalar Şube Müdürü Murat İkinci: "Atıksu çamurlarından enerji üreteceğiz"

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Atıksu Arıtmalar Şube Müdürü Murat İkinci, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Çevre Mühendisi Topluluğu ve SASKİ işbirliği ile düzenlenen ‘Çevre Mühendisliğinde İş Olanakları' başlıklı konferansta öğrencilerle bir araya geldi.

SAÜ M3 Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansta SASKİ Halkla İlişkiler Birim Sorumlusu Kadir Öztürk ve kurum bünyesinde görevli çevre mühendisleri de yer aldı. Çevre mühendislerinin kısıtlı kaynakları en iyi şekilde koruması gerektiğini söyleyen İkinci, “Çevre kirliliğine neden olan faktörleri kontrol edeceğiz veya kaynağında yok edeceğiz. Günümüzde kirliliğe sebep olacak faktörün oluşmasına imkân vermeyecek çalışmaları konuşmaya ve bu yönde yatırımlar yapılmaya başlandı. Kirlenmenin yol açtığı estetik ve ekonomik kayıpları araştırıp, sebeplerini bulup, çözümlerini geliştirecek olan mühendisler bizleriz. Yaşanılabilir bir çevre oluşturmak için çalışan yeni nesil dünya mimarlarıyız” dedi.

Atıksu çamurlarından enerji üretileceğini söyleyen İkinci, “Temiz bir su ile kirlenmiş bir su arasındaki fark çeşmenin ağzıyla lavabo giderinin arasındaki mesafe kadardır. Lavabo giderine değdiği an kirlenmiş demektir. Bu aşamadan itibaren bizlerin görevi başlıyor. SASKİ olarak ileri düzey atıksu arıtma tesislerine sahibiz. Atıksu arıtma oranımız yüzde 78. Bu oran Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde. Diğer atıksu arıtma tesislerimizin de tamamlanmasıyla bunu yüzde 88-89 seviyelerine taşıyacağız. Atıksuları en iyi şekilde arıtarak doğaya deşarj ettiğimiz için temiz su kaynaklarımızı kirletmiyoruz. Neredeyse yüzde 95'i organik maddelerden oluşan arıtma çamurlarımızdan da Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen 100 milyonluk dev çevre yatırımı SEKAY vasıtasıyla enerji ve gübre üreteceğiz” diye konuştu.

Türkiye'nin zannedildiğinin aksine su zengini bir ülke olmadığı bilgisini veren İkinci, “Her geçen gün nüfusumuz artarken, temiz su kaynaklarımız azalıyor. Kişi başına düşen su bin 519 metreküp civarında. Bu bin metreküpün altına düştüğünde su fakiri bir ülke konuma geliyorsunuz. İleride su sıkıntısı yaşayacak ülkelerden birisi olarak gösteriliyoruz. Bunun önlemlerini almalıyız. Çevre Mühendisleri olarak bize büyük iş düşüyor. Dünyada 10 insandan biri temiz suya erişemiyor. Dünyadaki okulların ve sağlık kuruluşlarının üçte birinde temiz su yok. 1,8 milyar kişi kirli su içmek zorunda kalıyor. Her yıl 361 bin çocuk suya bağlı hastalıklardan hayatını kaybediyor” şeklinde konuştu.