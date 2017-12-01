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01 Aralık 2017 17:11

SASKİ çevre kirliliğini önlüyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) bir yandan şehrin 16 ilçesinde yürüttüğü çalışmalarla kanalizasyon ağını genişletirken, bir yandan da kanalizasyon altyapısının bulunmadığı bölgelerde ücretsiz vidanjör hizmeti sunmaya devam ediyor.

SASKİ çevre kirliliğini önlüyor

01 Aralık 2017 17:11


Doğal güzellikleri korumak, daha sağlıklı ve temiz bir çevre ortamı sağlamak için sürdürülen çalışmalar kapsamında şehrin dört bir yanına atıksu arıtma tesisleri inşa ediliyor. Atıksular bu tesislerde dünya standartlarında arıtılıyor. SASKİ ekipleri kanalizasyon ağının bulunmadığı bölgelerde de lokal problemlere hızlı bir şekilde müdahale ediyor. SASKİ tarafından yapılan açıklamalarda vatandaşların vidanjör isteklerini Sakarya’nın tüm ilçelerinden 185’i arayarak 7 gün 24 saat bildirebileceği ifade ediliyor.


Konu ile ilgili olarak SASKİ Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Şehrimizin tamamında kanalizasyon ağının bulunmadığı bölgelerde ücretsiz vidanjör hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda 2017 yılı başından itibaren şehir genelinde 26 vidanjör aracılığıyla sunduğumuz hizmetlerle toplam 62 bin 817 foseptik çekimi gerçekleştirildi. Günde ortalama 188 işlem. Vatandaşlarımızın bu noktadaki taleplerini 7 gün 24 saat alıyoruz. Daha temiz bir Sakarya için, doğayı korumak için topladığımız atıksuları yüksek teknolojik donanıma sahip olarak inşa edilen atıksu arıtma tesislerimize götürüyor, dünya standartlarında arıtıyoruz” denildi.




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