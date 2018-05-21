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21 Mayıs 2018 13:45

SASKİ futbol turnuvası tamamlandı

SASKİ 11.

SASKİ futbol turnuvası tamamlandı

21 Mayıs 2018 13:45

Geleneksel Futbol Turnuvası’nda Sayaç Okuma takımını mağlup eden Tahakkuk Online takımı şampiyonluğa ulaştı.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) 11. Geleneksel Futbol Turnuvası, Erenler Belediyesi Spor Kompleksi’nde oynanan 3’üncülük ve final maçlarıyla sona erdi. Toplam 21 takımın mücadele ettiği turnuvada Özel Strateji’yi mağlup eden Arıza Gücü 3’üncülük ipini göğüslerken, büyük çekişmeye sahne olan final maçını ise Sayaç Okuma’yı mağlup eden Tahakkuk Online kazandı ve turnuvanın şampiyonu oldu.


Final organizasyonuna SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, Büyükşehir Belediyesi Tıp Merkezi Başhekimi Dr. Ayhan Ak, daire başkanları, şube müdürleri, kurum personelleri, eşleri ve çocukları katıldı. Şampiyon Tahakkuk Online kupasını Dr. Rüstem Keleş’in ellerinden alırken, 2 ve 3’üncü sırayı alan takımlar da kupayla ödüllendirildi. Yine turnuvada yer alan tüm takımlara katılımlarından dolayı ödül verildi. Belirli kategorilerde başarı gösteren oyuncular da ödüllendirildi. SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, turnuvaya katılan tüm takımlara teşekkür ederken, centilmenlik içerisinde daha nice turnuvalar temennisinde bulundu.




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