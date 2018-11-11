SASKİ Genel Kurulu toplanıyor

30'da Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.

SASKİ Genel Kurulu'nda 2019 Yılı Su Tarifeleri ve Uygulama Esasları, İçmesuyu Havzaları Koruma Yönetmeliği, 2019 Yılı Performans Programı, 2019 Yılı Bütçe Tasarısı, 2020 ve 2021 Yılları Tahmini Bütçeleri görüşülerek karara bağlanacak. DSİ tarafından Akyazı'da inşa edilen yeni içmesuyu kaynaklarından Ballıkaya Barajı'ndan içme, kullanma ve endüstri suyu sağlanması ile ilgili protokolün imzalanması için Genel Müdür Dr. Rüstem Keleş'e yetki verilmesi talep edilecek.