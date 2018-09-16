SASKİ Genel Müdürü Keleş: "Akçay Barajı şehri geleceğe taşıyacak"

Rüstem Keleş, beraberinde Genel Müdür Yardımcısı Sezar Ercan ve Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanı Mustafa Fırat ile birlikte Akçay Barajı Projesi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş ve ekibi proje kapsamında inşa çalışmalarının sürdüğü Hızırilyas HES, Hacımercan HES, İkramiye HES, baraj isale hattı, balıkçı regülatörü ve baraj bölgesini ziyaret etti. Akçay Barajı'nın Sakarya'nın geleceği için büyük öneme sahip olduğunu vurgulayan Dr. Rüstem Keleş, “Temiz su kaynakları her geçen gün azalan dünyada alternatif kaynaklar oluşturmak, böylece şehirleri geleceğe taşıyacak adımlar atmak gerekiyor. Bir yerel idare tarafından inşa edilen ilk baraj olma özelliğini taşıyan Akçay Barajı tam olarak bunu sağlayacak bir proje. Bilindiği üzere şehrimizin en büyük su kaynağı olan Sapanca Gölü, sadece bir temiz su kaynağı değil, aynı zamanda turistik cazibesi ve birçok canlının doğal yaşam alanı olması nedeniyle kendisini kuşatan birçok riske karşı korunmak durumunda. 40 milyon metreküplük su depolama hacmine sahip olacak Akçay Barajı, Sapanca Gölü'nün üzerindeki su baskısını azaltarak gölü korunması noktasında büyük fayda sağlayacak” dedi.

Dr. Rüstem Keleş, “Akçay Barajı ile şehrimize doğanın kalbinden tertemiz kar sularını ulaştıracağız. Barajın isale hattı üzerinde inşa edeceğimiz 3 HES ile aynı zamanda yenilenebilir enerji üreteceğiz. Sapanca Gölü'nden aldığımız suyu şehrimize ulaştırmak için harcadığımız enerjiden büyük tasarruf sağlayacağız. Şu anda Hızırilyas'ta inşa ettiğimiz HES'in betonarme çalışmaları ve basınçlı boru sistemi imalatları devam ediyor. Hacımercan HES için dev bir alanda toplam 300 bin metreküp kazı yapacağız. Bunun 210 bin metreküplük kısmı tamamlanmış durumda. Yüzeylerin sağlamlığını sağlamak için taş kaplama çalışmaları sürüyor. Betonarme imalatlarına kısa süre içerisinde başlanacak. İkramiye HES'i inşa edeceğimiz bölgede eski köprünün yerine 19,5 metre uzunluğunda yeni bir köprü yapıyoruz. Köprüde fore kazık çalışmaları tamamlanmış durumda. İkramiye regülatörü ve İkramiye HES için çalışmalarımıza en kısa süre içerisinde başlayacağız” diye konuştu.

Akçay Barajı'nda depoladıkları suyu Hızırilyas Su Yönetim Merkezi'ne ulaştırmak için 55 kilometre uzunluğunda isale hattı inşa ettiklerini söyleyen Dr. Rüstem Keleş, “İsale hattı çalışmalarımız Arifiye'de ve baraj bölgesinde sürüyor. Şu ana kadar 44 kilometrelik kısmı tamamlanmış durumda. Fevziye'de inşa ettiğimiz su alma yapısı balıkçı regülatöründe betonarme çalışmaları sürüyor. Hemen ardından mekanik imalatlara geçilecek. Barajın sağ ve sol sahillerini sağlam hale getirmek için kaplama çalışmaları ile barajdaki taşkın suyu tahliye edecek dolu savak imalatları sürüyor. Hedefimiz tüm bu çalışmaları yılsonuna kadar tamamlayarak barajda su tutmaya başlamak” şeklinde konuştu.