SASKİ Genel Müdürü Keleş: "Ballıkaya Barajı su potansiyelimizi arttıracak"

Ankara'da gerçekleştirdikleri bir dizi ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş ise Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın ile şehir için büyük bir su potansiyeli oluşturacak Ballıkaya Barajı'ndaki çalışmaları değerlendirdiklerini söyledi.

SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ayhan Kardan ve Ali Oktar, SASKİ Genel Müdür Yardımcısı Sezar Ercan ile Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Veysel Çıplak Ankara'da bir dizi ziyaretlerde bulunarak Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal Dikmen, Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) Genel Müdürü Mücahit Alkan ve EÜAŞ Genel Müdür Yardımcısı Yılmaz Çiğdem ile bir araya geldiler. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ayhan Kardan, Sakarya'nın bisiklet şehri olması yönündeki çalışmalar kapsamında Çevre Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş'tan destek talep ettiklerini ifade ederek, “Ankara'da gerçekleştirdiğimiz temaslar kapsamında ilk olarak Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcımız Mücahit Demirtaş ile bir araya geldik. Hepimizin bildiği gibi şehrimiz 2020 Dağ Bisikleti Maratonu Dünya Şampiyonası'nın ev sahibi olacak. Sakarya her geçen gün önemli bir bisiklet şehri olma yolunda hızla ilerliyor. Bu konuda önemli düzenlemeler ve etkinlikler hayata geçiriliyor. Bizler de bakan yardımcımızdan şehrimizde bisiklet kültürünün yaygınlaşması noktasındaki çalışmalarımıza destek olmalarını istedik. Kendileri çalışmalarımızı takdir ederek gerekli desteği sağlayacaklarını ifade ettiler” dedi.

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın ile bir araya gelerek Sakarya'daki yatırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını belirten SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş ise, “Şehrimizde altyapıya yönelik dev yatırımları hayata geçirmeyi sürdürüyoruz. DSİ ile uyum içerisinde çalışıyoruz. Bu anlamda şehrimizin içmesuyu kapasitesine önemli bir katkı sunacak Ballıkaya Barajı'ndaki çalışmaları da masaya yatırdık. Barajın tamamlanması ile birlikte şehrimizin doğusunda dev bir içmesuyu kaynağına kavuşmuş olacağız. Daha sonra Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal Dikmen ile bir araya geldik. Çalışmalarımıza yönelik bilgiler paylaştık. Yine ziyaretlerimiz kapsamında daha önce şehrimizde ve kurumumuzda önemli görevler icra eden EÜAŞ Genel Müdürü Mücahit Alkan ve EÜAŞ Genel Müdür Yardımcısı Yılmaz Çiğdem'e yeni görevlerinin hayırlı olması dileklerinde bulunduk” diye konuştu.