SASKİ Genel Müdürü Keleş: "Göl tabanındaki tabaka ölen yosunlar, göl bitkileri"

Sapanca Gölü'nü karayolundaki araçların kirlettiğine yönelik açıklama yapan Eski Bakan Ersin Taranoğlu'nun sözlerine SASKİ Genel Müdürü Rüstem Keleş açıklık getirdi.

SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, bazı basın organlarında Sapanca Gölü ile ilgili çıkan haberlere sosyal medyadan açıklık getirdi. Keleş açıklamasında göl tabanında olan kirliliğim ölen yosunlar olduğunu belirtti.

"Göl tabanındakiler bitki"

Göl tabanında göl bitkilerinin kalıntılarının bulunduğunu belirten Rüstem Keleş, “Bu bitkiler de tüm canlılar gibi ölerek, çürüyerek göl tabanında siyah bir tabaka oluştururlar. Organikve doğal bir süreç içerisinde suya karışırlar ve gölün su kalitesine hiçbir toksik etki yapmazlar. Yani doğal bir çevrim olan bu durum dünyadaki binlerce gölde aynı şekilde gerçekleşir. Yukarıda özetlenen doğal sürecin karayollarından kaynaklanan bir etki gibi sunulması bilime aykırı bir yaklaşımdır” diye konuştu.

"Ekim ayında çürüyorlar"

Bitkilerin Ekim ayında çürümeye başladıklarını da açıklamalarına ekleyen Keleş, “Özellikle göl kıyısında bol miktarda bulunan Myriophyllum, Ceratophyllyum, Potamogeton gibi su bitkileri gölde Mayıs ayında ortaya çıkıp Ekim ayında çürümeye başlamaktadır. Bu bitkilerin bulunduğu bölgeden alınan dip çamurunda organik madde bakımından yoğun siyah çamur bulunur. Çürüyen materyal zaman zaman gölün dip bölgesine de sürüklenerek birikim oluşturur. Yapılan analizlerde şimdiye kadar toksik bir yapıya rastlanmaması bu doğal süreçten kaynaklanmaktadır. Sapanca Gölü ülkemiz için örnek bir havza ve su yönetim anlayışı ile idare edilmektedir. Sapanca Gölü'nün korunması noktasında SASKİ Genel Müdürlüğü bilimsel, idari, teknik ve hukuki tüm süreçleri aktif olarak yönetmektedir. Bu kapsamda Sapanca Gölü'nün korunması noktasında bugüne kadar 150 milyonu aşan yatırımı hayata geçirdik" dedi.