Rüstem Keleş, kurumda görevli şube müdürleri ile bir araya geldi. Ormanpark’ta gerçekleştirilen buluşmada SASKİ Genel Müdür Yardımcısı Sebahattin Belik ve SASKİ daire başkanları da hazır bulundu.

Kurum bürokratları ile bir araya gelen SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, “Kurum olarak oldukça yoğun bir dönem geçirdik, geçirmeye de devam ediyoruz. Şehrimiz için dev projeleri hayata geçiriyoruz, ilkleri inşa ediyoruz. Akçay Barajı devam ediyor. Serdivan ve Erenler’de başlattığımız içmesuyu projemiz sorunsuz bir şekilde ilerliyor. Karapürçek altyapı projemiz, Karasu ve Kocaali İçmesuyu projemiz, Taraklı ve Geyve üst mahalleler içmesuyu projemizde de çalışmalar sürüyor. Şehrimiz için yeni içmesuyu ve atıksu arıtma tesisleri inşa ediyoruz. İnşallah hepsi tamamlandığında altyapı anlamında şehrimizde hiçbir sıkıntı kalmayacak. Yeni projelerle mevcut kalitemizi inşallah daha da yukarılara çıkaracağız” dedi.

Hizmet anlamında önemli başarılara imza attıklarını belirten Dr. Rüstem Keleş, “Vatandaşlarımızın musluklarına Türkiye’nin en kaliteli suyunu ulaştırıyoruz. ‘Sakarya’da su çeşmeden içilir’ diyor ve bu sözümüzün arkasında sonuna kadar duruyoruz. Bu noktaya kolay gelmedik. Bu kaliteyi, bu başarıyı hep birlikte inşallah daha da yukarılara taşıyacağız. Her bir vatandaşımızın memnuniyeti veya memnuniyetsizliği bizim için çok değerli. Bu anlamda sizden önemli beklentilerimiz var. Eldeki insan kaynaklarını en iyi şekilde koordine etme, değerlendirme, mevcut imkanlar çerçevesinde risk alma, kurumlar arası ve insanlar arası ilişkileri yönetme konularından sık sık kendimizi değerlendirmeliyiz” diye konuştu.

Dr. Rüstem Keleş, “Yorulamayız, SASKİ olarak hiçbir personelimiz yorgun bir portre çizemez. İşimize sonuna kadar hakim olmayız. Vatandaşa hizmet konusunda ancak bu şekilde başarılı olabiliriz. Sakaryalılara verdiğimiz hizmetlerle, gerçekleştirdiğimiz projelerle SASKİ olarak kalitemizi her geçen gün yukarılara taşıyoruz. Yoğun ancak başarılı bir dönem geçirdik. Bu yoğunluğumuz önümüzdeki dönemde artarak devam edecek. Bu anlamda da sizden beklentimiz artıyor. Önümüzdeki süreçte de gerek hizmet kalitemiz gerekte yeni yatırımlarla ilkelerimizden taviz vermeden vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.