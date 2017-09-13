SASKİ Genel Müdürü Keleş’ten, Vali Balkanlıoğlu’na ziyaret

Rüstem Keleş, Ordu Valiliği’nden Sakarya Valiliği’ne atanarak göreve başlayan İrfan Balkanlıoğlu’na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Valilik makamında gerçekleştirilen buluşmaya SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş’in yanı sıra SASKİ bürokratları da katıldı. Vali Balkanlıoğlu’na yeni görevinde başarılar dileyen Dr. Rüstem Keleş, Sakarya’nın bugünü ve yarınını inşa etmek için birlik içinde çalışacaklarını vurguladı. SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, “SASKİ olarak şehrimizin altyapı geleceğini inşa etmek adına paydaş kurumlarımızda yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Yeni hatlar, arıtma tesisleri, barajlar ve elektrik santralleri inşa ediyoruz. Türkiye’nin en kaliteli içmesuyunu Sakaryalıların musluklarına ulaştırıyoruz. İlimize atanan Sayın Valimizle de ortaklaşa, birlik ve beraberlik içerisinde şehrimizi, şehrimizin altyapısını daha da geliştirmek için çalışacağız. Bu anlamda tekrardan Sayın İrfan Balkanlıoğlu’na şehrimize hoş geldiniz diyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.

Vali İrfan Balkanlıoğlu ise buluşmada, “SASKİ’nin şehir için verdiği mücadele gerçek manada takdire şayan. Sakarya için yapılan çalışmaları yakından takip ediyoruz. Bir su ve kanalizasyon idaresinin bu denli büyük işleri, projeleri gerçekleştiriyor olması Sakarya için büyük bir şans. Sakarya, musluklarından akan kalite içmesuyu, en iyi şekilde korunan doğal güzellikleri ile Türkiye’nin en güzel şehirlerinden biri. İnşallah bundan sonra da beraber çalışarak el birliği ile Sakarya’yı daha güzel yerlere taşıyacağız” diye konuştu.