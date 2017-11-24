SASKİ göl suyunu Kaynarca’nın 41 mahallesine ulaştıracak

Bu kapsamda çalışmaların tamamlandığı mahallelerden birisi olan Ziahmet Mahallesi’ne de Sapanca Gölü’nden temin edilen ve Türkiye’de 193 arıtma tesisi arasından revizyona ihtiyaç duymayan 3 arıtma tesisinden birisi olan Hızırilyas İçmesuyu Arıtma Tesisi’nde arıtılan su verildi. Daha önce su ile ilgili yaşadıkları sıkıntıların son bulduğunu ve gölün suyundan çok memnun olduğunu söyleyen mahalle sakinleri, hizmetler için SASKİ’ye teşekkür ettiler.

“Sudan çok memnunuz”

Muhtarlıkta ilk dönemi olduğunu ve göreve geldiğinde suların çok bulanık olduğunu söyleyen Ziahmet Mahallesi Muhtarı Bilal Demirkır, “Bir ay önce su içemiyorduk. Herkes şişe su alıyordu ve arıtmalara filtre yetiştiremiyorduk. SASKİ’nin ilgili tüm personelinden Allah razı olsun. Bize yardımcı oldular. Şu an mahallemize ulaşan sudan çok memnunuz. Diğer hizmetler noktasında da çok memnunuz. İstediğimiz zaman vidanjör geliyor. Sıkıntımız olduğunda hatlarda gerekli onarım çalışmalarını hemen yapıyorlar. 24 saat ulaşabiliyoruz. Sapanca Gölü suyunun mahallemize ulaşmasından vatandaşlarımız da oldukça memnunlar” diye konuştu.

“Rahatlıkla içebiliyoruz”

Sapanca Gölü’nün suyunu mahallelerine ulaştırdığı için SASKİ’ye teşekkür ederek konuşmalarına başlayan Ziahmet Mahallesi sakini Ümmet Kotan, “Kendilerinden Allah razı olsun. Mahallemizde önceden sularımız çamurlu akıyordu. Duş bile alamaz hale gelmiştik. Büyük sıkıntılar ve mağduriyetler yaşıyorduk. Ama şimdi suyu gönül rahatlığıyla çeşmeden içebiliyoruz. Bence para verip satın aldığımız şişe sulardan çok daha kaliteli bir su evlerimize ulaşıyor” ifadelerini kullandı.

“Kış gelsin istemiyorduk”

Ziahmet Mahalesi Muhtar Azası Muhammet Kotan, “Geçtiğimiz dönemlerde su noktasında yaşadığımız sıkıntılardan dolayı özellikle kış aylarının gelmesini istemeyecek duruma gelmiştik. Yağışlar nedeniyle sularımız çamurlanarak kullanılamaz hale geliyordu. Bu suyu biz içemediğimiz gibi, hayvanlarımız da içemiyorlardı. Onlara bile suyu tankere doldurup bekleterek öyle veriyorduk. SASKİ’nin yaptığı çalışmaların ardından mahallemiz Sapanca Gölü suyuna kavuştu. Şu anda çeşmelerimizden akan suyu rahatlıkla içebiliyor, diğer işlerimizde de kullanabiliyoruz. Bu hizmetlerin yapılmasında emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Özellikle suyun kış gelmeden önce mahallemize ulaşması için ciddi çaba sarf eden ve her sıkıntımızda yanımızda olan SASKİ’nin yetkililerine çok teşekkür ediyorum” dedi.