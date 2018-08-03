SASKİ, işçilerine oryantasyon eğitimleri veriyor

Bu kapsamda 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile SASKİ bünyesinde kadroya geçen işçilere yönelik olarak oryantasyon eğitimleri düzenleniyor. Son olarak Ofis Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen eğitimin ardından açıklamalarda bulunan İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Zeki Koç, “Yeniliklere ve gelişime açık bir kurum olarak sürekli eğitim sürekli gelişim parolasıyla hareket etmeye devam ediyoruz. Kurumsal bütünlük açısından kurumun tüm personellerimiz tarafından sahiplenilmesi ve çeşitli birimlerin birbirlerini tanıması son derece önemli. Bizler de bu nedenle oryantasyon eğitimleri düzenleyerek kurumumuzun organizasyon yapısını, her bir birimin yerine getirdiği faaliyetleri, çalışan haklarını personellerimizle paylaşıyoruz. Kurumsal aidiyet ne denli güçlü olursa bunun çalışma motivasyonuna ve vatandaşlarımıza sunulan hizmete etkisi de büyük olacaktır. Oryantasyon eğitimlerimizin yanı sıra teknik konularla ilgili eğitimlerimize de aralıksız devam edeceğiz” dedi.