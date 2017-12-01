SASKİ Kadı Sokak’ta yağmursuyu hattını yeniliyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi şehir merkezindeki yağmursuyu ağını güçlendiriyor. Bu kapsamda Semerciler Mahallesi Kadı Sokak’ta gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgiler paylaşan Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanı Seyit Sakallıoğlu, “Lokal anlamda zaman zaman sorun yaşayan Kadı Sokak’ta yağmursuyu altyapısı inşa ediyoruz. Bu yağmursuyu hattını Sedat Kirtetepe Caddesi’nde bulunan ana yağmursuyu hattına entegre edeceğiz. Sokaktan toplanan yağmursuları Çark Deresi’ne deşarj edilecek. Çalışmalarımız kısa süre içerisinde tamamlanacak. Böylece sokağı kullanan vatandaşlarımızın ve bölgedeki esnaflarımızın mağduriyet talebini karşılamış, sorunu çözmüş olacağız” dedi.