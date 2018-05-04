SASKİ sağlam alt yapı yapmaya devam ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre yeni kazandırılan yolları sağlam altyapı ile buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Tepekum ve Kuyudibi arasında trafiğe yeni bir soluk getirecek olan güzergahın, Kuyudibi-Ankara Caddesi arasındaki etabında çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanı Seyit Sakallıoğlu, “Yeni güzergahlar şehir ulaşımına önemli kolaylıklar getirirken bizler de bu yollarımızı nitelikli altyapı ile buluşturmaya devam ediyoruz. Tepekum ve Kuyudibi arasında inşa edilen yeni hattın, Kuyudibi ve Ankara Caddesi arasında yer alan bölümünü kanalizasyon ve yağmursuyu altyapısı ile buluşturuyoruz” diye konuştu.

Bölgede altyapı çalışmalarını kısa süre içerisinde tamamlamak için yoğun bir şekilde çalıştıklarını vurgulayan Sakallıoğlu, “Mevcut kanalizasyon hatlarını deplase çalışmalarımız sürüyor. Bunun yanı sıra 1,5 kilometresi kanalizasyon, 1 kilometresi yağmursuyu hattı olmak üzere toplam 2,5 kilometrelik altyapı inşa ediyoruz. Bölgede toplanan atıksuları Karaman Atıksu Arıtma Tesisi’ne, yağmursularını ise Sakarya Nehri’ne ulaştıracağız. Bizimle birlikte ilgili kurumların altyapı çalışmalarını tamamlamalarının ardından Büyükşehir Belediyesi ekiplerince üst yapı çalışmalarına geçilerek Kuyudibi ve Ankara Caddesi etabı tamamlanacak” ifadelerini kullandı.