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30 Temmuz 2018 13:20

SASKİ yağmursuyu altyapısı çalışmalarını sürdürüyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından yağmursuyu altyapısını güçlendirmeye yönelik gerçekleştirilen çalışmalar devam ediyor.

SASKİ yağmursuyu altyapısı çalışmalarını sürdürüyor

30 Temmuz 2018 13:20


SASKİ Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanı Seyit Sakallıoğlu, gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında şehrin muhtelif bölgelerinde inşa edilen ve toplam uzunluğu 8 kilometreye ulaşacak yağmursuyu çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi. Sakallıoğlu, “Eski Kazımpaşa Caddesi’nde başladığımız hat imalatlarımıza şu anda Çaybaşı Yeniköy Mahallesi’nde devam ediyoruz. İhale kapsamında yer alan bölgelerde toplam 5 kilometrelik hat yapımını tamamladık. Altyapısı ve üstyapısı yenilenerek yeni görünümüne kavuşan Serdivan Eski Kazımpaşa Caddesi ve Sanayi Caddesi’nin yanı sıra Erenler’in Türbe, Bağlar, Fatih Caddeleri ile Yavuz Selim Caddesi’nin yan sokaklarını sağlam yağmursuyu altyapısıyla buluşturduk. Ekiplerimiz Çaybaşı Yeniköy Mahallesi’nde çalışmalarını sürdürüyorlar. Daha sonra ihale kapsamındaki diğer bölgelerde de imalatlarımız olacak” dedi.




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