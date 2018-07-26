SASKİ yaz aylarında da öğrencilerin yanında

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından çeşitli yaş gruplarından öğrencilere yönelik olarak düzenlenen Bilinçli Su Kullanımı Eğitimleri okulların kapalı olduğu yaz aylarında da devam ediyor. SASKİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Zeki Koç bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Erenler Minik Dahiler Eğitim Derneği’nde Kur’an-ı Kerim ve dini eğitim dersi alan öğrencilere yönelik bir eğitim gerçekleştirdiklerini belirtti.

Geçtiğimiz yıl 59 okulda toplam 8 bin 339 öğrenciyle bir araya geldiklerini hatırlatan Koç, “Suyun önemi, musluklara ulaştırılmasından atıksu olarak arıtılmasına kadar izlenen süreç, tasarruf bilinci ve hijyen gibi konularda öğrencilerimizi bilgilendirmeye yaz aylarında da devam ediyoruz. Bu eğitimlerle canlı yaşamı için olmazsa olmaz olan suya yönelik bilinci şehrimizin her köşesine yaymayı amaçlıyoruz. Geride bıraktığımız eğitim öğretim yılında 59 okulda toplam 8 bin 339 öğrenciyle bir araya gelmiştik. Yaz aylarında da çeşitli kurslarda eğitim gören öğrencilerimizle bir araya gelmeye devam edeceğiz. Suya ve doğaya yönelik bilincin öğrencilerimize, onlardan ailelerine ve topluma yayılması geleceğimiz için atacağımız en güzel adımlardan” dedi.