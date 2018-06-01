SASKİ’de 116 öğrenci staj yapacak

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada kurum bünyesinde 116 öğrencinin yaz stajı yapacağı ifade edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından kurum bünyesinde yaz stajı yapacak öğrencilere yönelik oryantasyon eğitimi düzenlendi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürü Mahmut Kaya tarafından verilen ve Ofis Sanat Merkezi’nde (OSM) gerçekleştirilen eğitimle stajyerlere; kurumun organizasyon yapısı, vizyon ve misyonu, işveren beklentileri, işyeri kuralları ve SASKİ tarafından gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgiler verildi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Öğrencilerimizin kuruma en iyi şekilde adapte olmaları ve kendilerini daha iyi geliştirmeleri için oryantasyon eğitimi düzenledik. Bu yaz kurumumuz bünyesinde 3 grup halinde toplam 116 öğrenci staj yapacak. Oryantasyon eğitimlerimiz diğer öğrenciler için de devam edecek” denildi.