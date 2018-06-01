Diğer
Kategoriler
01 Haziran 2018 16:37

SASKİ’de 116 öğrenci staj yapacak

SASKİ bünyesinde yaz stajı yapacak öğrencilere yönelik olarak oryantasyon eğitimi düzenlendi.

SASKİ’de 116 öğrenci staj yapacak

01 Haziran 2018 16:37

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada kurum bünyesinde 116 öğrencinin yaz stajı yapacağı ifade edildi.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından kurum bünyesinde yaz stajı yapacak öğrencilere yönelik oryantasyon eğitimi düzenlendi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürü Mahmut Kaya tarafından verilen ve Ofis Sanat Merkezi’nde (OSM) gerçekleştirilen eğitimle stajyerlere; kurumun organizasyon yapısı, vizyon ve misyonu, işveren beklentileri, işyeri kuralları ve SASKİ tarafından gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgiler verildi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Öğrencilerimizin kuruma en iyi şekilde adapte olmaları ve kendilerini daha iyi geliştirmeleri için oryantasyon eğitimi düzenledik. Bu yaz kurumumuz bünyesinde 3 grup halinde toplam 116 öğrenci staj yapacak. Oryantasyon eğitimlerimiz diğer öğrenciler için de devam edecek” denildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAKARYA HABERLERİ
SAKARYA HAVA DURUMU
25
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    25°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç