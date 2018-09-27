SASKİ'de yeni görevlendirmeler

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığı Projeler Şube Müdürlüğü ile Yatırımlar Şube Müdürlüğü görevlerine yeni atamalar yapıldı.
SASKİ Yönetim Kurulu'nun kararıyla Projeler Şube Müdürlüğü görevine vekaleten Atilla Turan, Yatırımlar Şube Müdürlüğü görevine ise vekaleten Muhsin Pervane atandı. Turan daha önce Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığı ile İlçe İşletmeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde mühendis olarak görev yaparken, Pervane ise Projeler Şube Müdürlüğü görevini yürütüyordu.