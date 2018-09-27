İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

SASKİ'de yeni görevlendirmeler

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığı Projeler Şube Müdürlüğü ile Yatırımlar Şube Müdürlüğü görevlerine yeni atamalar yapıldı.


SASKİ Yönetim Kurulu'nun kararıyla Projeler Şube Müdürlüğü görevine vekaleten Atilla Turan, Yatırımlar Şube Müdürlüğü görevine ise vekaleten Muhsin Pervane atandı. Turan daha önce Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığı ile İlçe İşletmeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde mühendis olarak görev yaparken, Pervane ise Projeler Şube Müdürlüğü görevini yürütüyordu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.