SASKİ'de yeni görevlendirmeler

SASKİ Yönetim Kurulu'nun kararıyla Projeler Şube Müdürlüğü görevine vekaleten Atilla Turan, Yatırımlar Şube Müdürlüğü görevine ise vekaleten Muhsin Pervane atandı. Turan daha önce Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığı ile İlçe İşletmeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde mühendis olarak görev yaparken, Pervane ise Projeler Şube Müdürlüğü görevini yürütüyordu.