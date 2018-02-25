SASKİ’den 2 ilçeye 67 kilometrelik kanalizasyon hattı

Akyazı ve Hendek ilçesleri için 67 kilometrelik yeni bir kanalizasyon hattı inşa edeceklerini müjdeleyen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, proje için kısa süre içerisinde ihaleye çıkacaklarını açıkladı. İlçenin altyapısına daha önce de ciddi anlamda yatırımlar yaptıklarına değinen Başkan Toçoğlu, “Bölgenin altyapısını her anlamda modern hale getiriyoruz. İçmesuyu, yağmursuyu ve kanalizasyon hatları inşa ediyor, vatandaşlarımıza nitelikli altyapı hizmeti sağlıyoruz” dedi.

Akyazı’nın Küçücek bölgesini kapsayan 33 milyonluk çalışmaların sürdüğünü söylen Başkan Toçoğlu, 10 milyonluk Kuzuluk İçmesuyu Projesi’nde ise sona gelindiğini söyleyerek, “Akyazı’nın Kuzuluk, Şerefiye ve Karaçalılık Mahalleleri’ni, hayata geçirdiğimiz 8 milyon liralık yatırımla sağlam ve modern atıksu altyapısı ile buluşturmuştuk. 70 kilometrelik kanalizasyon hattı döşeyerek bu hattı Akyazı Atıksu Arıtma Tesisi ile entegre etmiştik. Karapürçek ve Akyazı’nın Küçücek bölgesini kapsayan 33 milyonluk projemizde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bu projemizle bölge için içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hatları inşa ediyoruz. Bin 236 metre yükseklikte yer alan kaynaklardan Akyazı’nın 5 mahallesine bol ve sağlıklı içmesuyu ulaştıracağımız 16 buçuk kilometrelik Keremali İçmesuyu Projesi’nde hat çalışmalarımız tamamlandı. Gerekli testlerin yapılmasının ardından hattı devreye alacağız. 10 milyonluk Kuzuluk İçmesuyu Projesi’nde de sona geldik. Hattı kısa süre içerisinde devreye almayı planlıyoruz” diye konuştu.

Bölgede inşa edecekleri kanalizasyon şebeke hattı projesi için kısa süre içerisinde ihaleye çıkacaklarını belirten Toçoğlu, “Akyazı’nın Yeni, Gazi Süleymanpaşa, Yunusemre ve Altındere Mahalleleri ile Hendek’in Çamlıca Mahallesi için toplam 67 kilometrelik kanalizasyon altyapısı inşa edeceğiz. Böylece kanalizasyon altyapısı ihtiyacı olan bu bölgelerimizi modern atıksu altyapısı ile buluşturacağız. İnşa edeceğimiz altyapıyı Akyazı Atıksu Arıtma Tesisi ile entegre edeceğiz. Bölgenin atıksularını dünya standartlarında arıtacağız. Mevcut arıtma kapasitesini arttırmak için Akyazı Atıksu Arıtma Tesisi’nde de genişletme çalışmalarımız olacak. Ekiplerimiz bunun için proje hazırlıklarını sürdürüyorlar. Akyazı’yı modern ve entegre bir kanalizasyon sistemiyle çevreleyeceğiz. Hayırlı olsun” şeklinde konuştu.