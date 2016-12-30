SASKİ’den 4 yeni içmesuyu deposu daha

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, şehrin muhtelif yerlerinde modern içmesuyu depo inşa çalışmalarının büyük kısmının tamamlandığını açıkladı.

SASKİ Genel Müdürü Rüstem Keleş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Şehrimizin 3 ilçesine daha yüksek teknolojiye sahip 4 içmesuyu deposu inşa ediyoruz. Kocaali, Arifiye ve Geyve ilçelerimize toplamda bin 500 metreküplük yeni içmesuyu depoları kazandırıyoruz. Hedefimiz tüm mahallelerimize sağlıklı, kesintisiz ve bol su ulaştırmak. Yakın bir zamanda Adapazarı, Erenler, Akyazı ve Geyve ilçemizde 4 adet içmesuyu deposu inşa ederek hizmete almıştık. Yaklaşık 2 milyon lira değerindeki diğer projemizde ise çalışmalar tamamlanmak üzere. Şehrimizin muhtelif yerlerinde yüksek teknoloji ile donatılmış 4 içmesuyu deposu daha inşa ediyoruz. Çalışmalarımız kapsamında 3 ilçemizde ihtiyacı karşılamayan içmesuyu depolarının yerine modern içmesuyu depoları kazandırıyoruz. Arifiye Kemaliye, Kocaali Akçay, Geyve Sarıgazi ve Karaçam mahallerimizde içmesuyu depoları tamamlandı. Sarıgazi terfi merkezinde ise çalışmalarımız devam ediyor. İnşa ettiğimiz içmesuyu depoları ile söz konusu bölgelerde yaşayan hemşerilerimiz yaz aylarında içmesuyunda yetersizlik ve yağışlı havalarda bulanıklık sorunu yaşamayacaklar” ifadelerini kullandı.