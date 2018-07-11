SASKİ’den iki ilçeye 3 yeni depo

Bu kapsamda Pamukova’nın Bayırakçaşehir ve Bakacak ile Akyazı’nın Haydarlar Mahallesi’nde 50 metreküplük 3 depo inşa edildiğini söyleyen SASKİ Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanı Mustafa Fırat, “Bayırakçaşehir ve Haydarlar depolarımızda çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Bakacak’ta ise imalatlar hızla sürüyor” diye konuştu.

Depoların son durumuyla ilgili bilgiler veren Fırat, “Pamukova Bayırakçaşehir Mahallesi’nde bulunan eski depo daha sonra üst kotlarda inşa edilen yerleşimlere hizmet sunamıyordu. Bu nedenle üst kotlara hizmet sunabilecek 50 metreküplük bir depo inşa ediyoruz. Depomuzun betonarme kısmı ve mekanik elemanların montajı tamamlandı. İnce işçilik ve çevre düzenlemesinin de tamamlanmasının ardından devreye alınacak. Pamukova Bakacak Mahallesi’nde ise yaşanan basınç sorunu ve mevcut deponun çok eski olması nedeniyle 50 metreküplük bir depo inşa ediyoruz. Daha üst kotta inşa ettiğimiz bu depo ile bölgede basınç sorununu çözüme kavuşturacağız. Bakacak depomuzun betonarme imalatları son aşamaya geldi. Hemen ardından mekanik elemanların montajı yapılacak. Akyazı Haydarlar Mahallesi’nin bir bölgesinde ise depo eksikliği nedeniyle su yetersizliği sorunu yaşanıyor ve su kesintileri fazla oluyordu. Bölgede inşa ettiğimiz 50 metreküplük depo ile bu problemler ortadan kalkacak. Şu anda depomuz tamamlanmış durumda. Çevre düzenlemesi ve hat çekme çalışmalarının ardından devreye alınacak” ifadelerini kullandı.