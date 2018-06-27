SASKİ’den iki önemli çevre yatırımı daha

Rüstem Keleş, Karaman Atıksu Arıtma Tesisi’ne kurulacak Koku Arıtım Ünitesi ve UV Dezenfeksiyon Sistemi ile hem koku sorununu tamamen ortadan kaldıracaklarını, hem de arıtılmış atıksuların park, bahçe, refüj gibi alanlarda yeniden kullanılabilir hale getirileceği bilgisini verdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) önemli bir projeyi daha hayata geçiriyor. Adapazarı, Serdivan, Erenler, Arifiye ve Sapanca ilçelerine hizmet eden, kanalizasyon çalışmalarının ardından ise Ferizli ve Söğütlü ilçelerine de hizmet sunacak olan Karaman Atıksu Arıtma Tesisi gelişen teknoloji ile birlikte iki yeniliğe daha kavuşuyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Rüstem Keleş, “Geride bıraktığımız yıl içerisinde Karaman Atıksu Arıtma Tesisi’nde bulunan ve bölgede zaman zaman çeşitli nedenlerle koku sorunu yaşanan havuzların üzerini kapatmıştık. Yenilikçi bir kurum olarak hazırladığımız projemiz ile bu havuzlarda tek noktadan çıkan kokuyu da arıtacak bir tesis kuruyoruz. Ayrıca UV Dezenfeksiyon Sistemi’ni de tesisimize kazandırıyoruz” dedi.

Projeye ilişkin detayları paylaşan Dr. Rüstem Keleş, “Karaman Atıksu Arıtma Tesisimiz hizmet ettiği nüfus yoğunluğu ve büyüklüğü bakımından şehrimizin en büyük atıksu arıtma tesisi. Bu tesisimizde zaman zaman çeşitli nedenlerle yaşanan koku sorunlarının önüne geçmek için geride bıraktığımız yılda koku kaynağı olan havuzlar ile 32 Evler, Yazlık ve Dörtyol’da bulunan atıksu terfi merkezlerimizin üzerini kapatmıştık. Devreye alacağımız yeni Koku Arıtım Ünitesi sistemi ile Karaman Atıksu Arıtma Tesisi’nde tek bir noktada topladığımız kokuyu arıtacak, koku sorununu tamamen ortadan kaldıracağız” diye konuştu.

Dr. Rüstem Keleş, “Karaman Atıksu Arıtma Tesisi’nde bir yeniliği daha hayata geçirek, UV Dezenfeksiyon Sistemi’ni tesisimize kazandıracağız. Bu sistem arıtılmış atıksuların mikrobiyolojik canlılardan arındırılmasına ve tekrar kullanımına olanak sağlayacak. Böylece atıksular bahçe, park, refüj vb. alanların sulanmasında kullanılabilecek. Hem atıksularımız çok çok daha iyi seviyede arıtılacak, hem de ciddi bir miktarlarda su tasarruf edilecek. Koku Arıtım Ünitesi ve UV Dezenfeksiyon Sistemi için 13 Temmuz 2018 Cuma günü saat 11.00’da SASKİ Genel Müdürlüğü’nde ihale gerçekleştirilecek. Son teknolojiden yararlanarak vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet sunmak için su yönetimimizde yeniliklere devam edeceğiz. Hayırlı olsun” şeklinde konuştu.