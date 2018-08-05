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05 Ağustos 2018 16:10

SASKİ’den Sakaryaspor’a 50 bin liralık destek

Sakaryaspor’a Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu tarafından sağlanan destekler sürerken, bir destekte SASKİ’den geldi.

SASKİ’den Sakaryaspor’a 50 bin liralık destek

05 Ağustos 2018 16:10

SASKİ 2018-2019 Sezonu için 50 bin liralık bir loca kiraladı.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi’nden (SASKİ) Sakaryaspor’a destek geldi. Geride bıraktığımız sezon Play-Off finalinde Afjet Afyonspor’a mağlup olarak PTT 1.Lig kapısından dönen Sakaryaspor’da yeni sezon için kadro oluşturulurken kaynak arayışları da devam ediyor. Bu kapsamda Sakaryaspor Kulübü Başkanı Cevat Ekşi ile bir araya geldiklerini söyleyen SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, “Başkanımız Zeki Toçoğlu’nun yıllardır kulübe sağladığı bir destek var. Bizlerde kulübümüze destek olarak bir üst lige çıkmak ve hak ettiğimiz yerlere ulaşmak için katkı sağlamak istedik. Kurum olarak bir loca kiraladık ve 50 bin liralık destek sunduk. İnşallah Sakaryasporumuz yeni yapılanması ve kadrosuyla bir üst lige çıkmayı başaracaktır” dedi.




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