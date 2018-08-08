SASKİ’den Sapanca’ya 5 kilometrelik içmesuyu altyapısı

SASKİ tarafından Sapanca’nın Dibektaş ve Uzunkum Mahalleleri’nde 5 kilometrelik içmesuyu altyapısı inşa ediliyor. Hatların tamamlanmasıyla birlikte bölgelerde yaşanan problemler son bulacak. Bu kapsamda çeşitli bölgelerde şebeke yenileme çalışmaları gerçekleştirdiklerini belirten SASKİ Genel Müdür Yardımcısı Sezar Ercan, “Ekiplerimiz sahada yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar. Dibektaş ve Uzunkum Mahallelerinde altyapıyı yeniliyoruz. Böylece bu bölgelerde sık sık yaşanan arızaların da önüne geçmiş olacağız” dedi.

İçmesuyu yatırımları, kanalizasyon hatları ve arıtma tesisleriyle Sapanca’nın altyapı geleceğini uzun yıllar garanti altına alacak önemli yatırımları hayata geçirdiklerini vurgulayan Ercan, “Mahallelerimizde de şebeke yenileme çalışmaları gerçekleştiriyoruz. İlçemizin yüksek kesimlerinde yer alan Dibektaş Mahallesi’nde eski hatlar nedeniyle yaşanan su kaybı ve patlak gibi sorunların önüne geçmek için 3,6 kilometre, Uzunkum Mahallesi’nde ise yine eski hatların yetersizliği nedeniyle basınçla ilgili yaşanan problemlerden dolayı 1,4 kilometre olmak üzere toplam 5 kilometre uzunluğunda nitelikli içmesuyu altyapısı inşa ediyoruz. Ekiplerimizin çalışmalarını tamamlamasıyla birlikte bu bölgelerdeki hatların işletme verimliliği ve vatandaşların musluklarına ulaşan suyun kalitesi artacak. Sapanca’da içmesuyuna yönelik yatırımlarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.