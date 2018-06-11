SASKİ’den trafikte farkındalık projesine destek

Kurum tarafından vatandaşlara yönelik olarak düzenlenen su faturalarında ‘Şehir paylaşmaktır’ ibaresi yer alacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), ‘Şehir paylaşmaktır’ sloganıyla başlatılan trafikte farkındalık projesine destek oluyor. Vatandaşlara yönelik olarak düzenledikleri faturalarda ‘Şehir paylaşmaktır’ sloganı ile birlikte çeşitli trafik kurallarının yer alacağını söyleyen SASKİ Abone İşleri Dairesi Başkanı Mücahit Yıldız, “Büyükşehir Belediyemiz tarafından başlatılan bu önemli projeye bizler de destek sunmak istedik. Amacımız bu farkındalık projesinin çok daha geniş kitlelere yayılarak vatandaşlarımız tarafından en iyi şekilde benimsenmesidir. Trafik kazalarında insan faktörünün oranı çok çok yüksek. Bu gerçek, eğitim ve sosyal projelerin önemini ortaya koyuyor. Bu şehirde hep birlikte yaşıyoruz. Bu nedenle trafik kurallarına uyulan, yolları ve caddeleri tam güvenli bir Sakarya için hepimize önemli sorumluluklar düşüyor. İnşallah şehrimiz bu konuda Sakarya’ya örnek olacaktır. Bizler de SASKİ olarak hem bu projeye hem de diğer sosyal projelere destek olmaya devam edeceğiz” dedi.