SASKİ’den vatandaşlara sağanak yağış uyarısı

00-18.00 saatleri arasında beklenen kuvvetli sağanak yağışlara yönelik olarak vatandaşları uyardı.

SASKİ beklenen kuvvetli sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı. Kurum tarafından yapılan açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre şehrimizde 7 Ağustos 2018 Salı günü 12.00-18.00 saatleri arasında gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Ekiplerimiz yaşanabilecek herhangi olumsuz durumlara karşı tüm ilçelerde göreve hazır olarak beklemektedir. Vatandaşlarımız herhangi bir sorun yaşamaları durumunda ALO 185 Çağrı Merkezimiz üzerinden 24 saat bize ulaşabilirler” denildi.