Diğer
Kategoriler
07 Ağustos 2018 12:34

SASKİ’den vatandaşlara sağanak yağış uyarısı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) Genel Müdürlüğü yapılan açıklama ile bugün 12.

SASKİ’den vatandaşlara sağanak yağış uyarısı

07 Ağustos 2018 12:34

00-18.00 saatleri arasında beklenen kuvvetli sağanak yağışlara yönelik olarak vatandaşları uyardı.


SASKİ beklenen kuvvetli sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı. Kurum tarafından yapılan açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre şehrimizde 7 Ağustos 2018 Salı günü 12.00-18.00 saatleri arasında gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Ekiplerimiz yaşanabilecek herhangi olumsuz durumlara karşı tüm ilçelerde göreve hazır olarak beklemektedir. Vatandaşlarımız herhangi bir sorun yaşamaları durumunda ALO 185 Çağrı Merkezimiz üzerinden 24 saat bize ulaşabilirler” denildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAKARYA HABERLERİ
SAKARYA HAVA DURUMU
32
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç