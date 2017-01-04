SASKİ’ye dair her şey tek adreste

SASKİ, kurumsal internet sayfasının (www.sakarya-saski.gov.tr) yeni görünümü ve yeni içerikleriyle hizmet kalitesini arttırıyor. SASKİ Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Mücahit Yıldız, “Yeni sitemiz ile SASKİ’ye dair her şey tek bir adreste. Tüm vatandaşlarımızı yeni sitemizi ziyaret etmeye bekliyoruz” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi, yenilenen SASKİ Resmi İnternet Sitesi (www.sakarya-saski.gov.tr) ile vatandaşlara verdiği hizmetin kalitesini arttırıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan SASKİ Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Mücahit Yıldız, “Kurum olarak vatandaşlarımıza en kaliteli hizmeti sunmak için çalışıyoruz. Vatandaşlarımız ile daha hızlı ve kolay iletişim kurabilmek adına birçok hizmeti kullanımına sunduk. Web sayfamızı yeniledik. Sitemizin yeni görünümü ve yeni içerikleriyle SASKİ’ye ulaşmak artık daha kolay” şeklinde konuştu.

Yeni içeriklerle vatandaşa verilen hizmet kalitesini arttırmayı hedeflediklerini belirten Mücahit Yıldız, “Vatandaşlarımız resmi internet sitemizi ziyaret ederek SASKİ’ye dair birçok işlemi online olarak hızlı ve kolay bir şekilde yapabilirler. Yeni sitemiz üzerinden su borcu ödenebilir, arıza ve kaçak bildiriminde ve Kanal Ruhsat Başvurusunda bulunulabilir, su kesinti bilgisi sorgulanabilir, su analiz raporları da incelenebilir. SASKİ tarafından hayata geçirilen projeler, güncel duyurular, haberler, ilanlar ve birçok hizmete tek tıkla ulaşılabilir. Yeni sitemiz ile SASKİ’ye dair her şey tek bir adreste” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de örnek uygulamaları hayata geçirdiklerini belirten Yıldız, “Yeni sitemiz ile birlikte Türkiye’de ilk olan bir online hizmetimizi de devreye aldık. Artık vatandaşlarımız sayaç okuma görevlisinin gelmesini beklemeden internet sitemiz üzerinden sayaç üzerindeki son endeksi girerek kendileri fatura oluşturabilirler. En önemli ve Türkiye’de başka örneği olmayan yeniliklerimizden biri bu uygulama. Vatandaşlarımız istedikleri zaman faturalarını oluşturabilir ve ödeyebilirler. En ileri teknolojileri kullanarak, en yeni uygulamalarla vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırıyoruz” diye konuştu.

Mücahit Yıldız, “Artık vatandaşlarımız sitemiz üzerinden anlık olarak Sapanca Gölümüzün su seviyesini görebilecekler. Tesislerimiz ile ilgili ayrıntılı bilgiler de sitemizde mevcut. Ayrıca arıtma tesislerimizde arıtılarak vatandaşlarımızın musluklarına ulaşan suyun kalitesini de Su Analiz Raporları ile görülebilir. SASKİ Çocuk sekmesi ile çocuklar eğlenceli bir şekilde suyun serüvenine şahit olabilirler. SASKİ olarak tüm gayretimiz vatandaşlarımızın hizmetlerimize daha kolay ve hızlı ulaşabilmeleri için. Tüm vatandaşlarımızı yeni sitemizi ziyaret etmeye bekliyoruz” dedi.