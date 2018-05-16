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16 Mayıs 2018 14:39

Satranç takımı şampiyonluğa ulaştı

Sakarya Büyükşehir Belediyespor Satranç Takımı, 12-13 Mayıs tarihleri arasında Çanakkale’de gerçekleştirilen İl Yöre Yarışmaları’nda şampiyon oldu.

Satranç takımı şampiyonluğa ulaştı

16 Mayıs 2018 14:39


Sakarya Büyükşehir Belediyespor Satranç Takımı, 12-13 Mayıs tarihleri arasında Çanakkale’de gerçekleştirilen İl Yöre Yarışmalarına katıldı. Şampiyona; Tekirdağ, Çanakkale ve Sakarya kulüplerinden oluşan 6 takım ile gerçekleştirildi. Turnuva sonunda Marmara Grup Birincisi Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kulübü oldu. Büyükşehir Belediyespor; bu sonuçla birlikte 9-16 Temmuz tarihleri arasında Konya’da düzenlenecek olan Türkiye Kulüpler Şampiyonası’nda Sakarya’yı temsil etmeye hak kazandı. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar, sporcu ve antrenörlerini başarılarından dolayı kutlayarak, yeni şampiyonalar için başarı dileklerini iletti.




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