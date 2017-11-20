SATSO 7. Meslek komitesi’nden kombi kullanıcılarına kış uyarısı

Meslek Komitesi aylık olağan toplantısını gerçekleştirdi.

Komite üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda mevsimsel farklılıkların iklimlendirme sektörünü yakından ilgilendirdiğine dikkat çekildi. Komite Başkanı Doğan Çatalbaş soğuk kış günlerinde kombilerde oluşabilecek olası kombi donma riskine karşı tüketicileri uyardı. SATSO 7. Meslek Komite Başkanı Doğan Çatalbaş, yaptığı açıklamada, doğalgaz kullanıcılarına, “Ağır kış koşullarının etkisini gösterdiği ve dondurucu soğukların yaşandığı dönemlerde, kombilerde oluşabilecek donma riskine karşı önceden önlem alın,” çağrısında bulundu. Çalışan ve son tüketicilere teslim edilmiş ürünlerde alınması gereken tedbirler hakkında bilgi veren Çatalbaş, “Kısa süreli kapatma ihtiyacı duyulduğunda kombinin ve kalorifer tesisatının donmasını önlemek için, elektrik beslemesi ve gaz vanasını açık tutun. Aksi takdirde donmaya karşı emniyet sistemi devreye girmez” uyarısını yaptı.

Kombinin uzun süreli kullanılmayacağı durumlarda elektrik beslemesi ve gaz vanasının kapatılması gerektiğini dile getiren Çatalbaş, açıklamasında, “Kombinin ve kalorifer tesisatının donmasını önlemek için, kombi içerisindeki kullanım suyu, kalorifer hattı ve radyatörlerin içinde bulunan su tamamen boşaltılmalıdır. Elektriklerin kesilmesi gibi durumlarda ise, kombi içerisindeki kullanım suyunun boşaltılarak, vanaların kapatılması gerekmektedir. Soğuk havalar kombi ve kalorifer tesisatınızı da etkilemektedir. Hava sıcaklıklarının sıfırın altında eksi değerleri bulması halinde kombi donma yapabilir. Böyle bir durumun önüne geçmek için öncelikle kombileri açık balkonlara monte etmemek önlem olarak gösterilebilir. Eğer balkonu kapatma imkAnınız bulunmuyorsa kombi dolap içine alınmalıdır. Bunun için plastik malzemelerden üretilmiş kombi dolaplarını kullanabilirsiniz. Kombilerin doğrudan soğuk havaya maruz bırakmak kombi donma problemine davetiye çıkarmaktadır" dedi.

Kombinin donmasını engellemek için elektrik beslemesi ve gaz vanasının açık tutulmasını öneren Çatalbaş, "Eğer geceleri kombiyi kapatıyorsanız donmaya karşı emniyet kilidinin devreye girebilmesi için gaz vanası ve elektrik beslemesini açık tutun. Ancak birkaç gün ya da daha süre kombinin kullanılmadığı durumlarda gaz vanası ve emniyet kilidini kapatıp, tesisattaki suyu boşaltmak gerekmektedir. Bazı durumlarda kombiye giden soğuk su boruları donma yapabilir. Böyle bir durumla karşılaştığınızda boruyu çözmek için sıcak su dökmek işe yarayabilen bir yöntemdir" diye konuştu.