SATSO, Geyve Yöresel Ürünler Üretim Merkezini inceledi

SATSO heyeti, Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya’nın ev sahipliğinde Geyve Seyir Terası Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen ve Geyveli kadınlar tarafından üretilen yöresel ürünlerden oluşan kahvaltı programına da katıldı. Programa ev sahipliğinden dolayı Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya’ya teşekkür eden SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, “SATSO Kadın Girişimciler Kurulu öncülüğünde ve Geyve Belediyesi işbirliğinde ortaklaşa yürütülen ’Geyve Yöresindeki Kültürel-Tarımsal Ürünlerin ve El Sanatlarının Değerlendirilmesi ve Bölge Kadınlarının İstihdamı Projesi’ ile kadın eli değen ürünler artık bir marka altında müşteri ile buluşmaya hazırlanıyor. Üretimlerini geleneksel yollarla devam ettiren kadınlar bu proje ile konserveden kuşburnuna, dantelden yazmaya tüm üretimlerini hakkettiği değerde piyasaya sunacaktır. Bu proje ile doğası gereği her zaman üretimin içinde olan kadınlar, ürettiklerini sunarak büyük bir başarı öyküsünün kahramanları olacaktır. Bu çalışmalar devam ederken en büyük kazanç ise üretime katılarak kendi kazançlarını sağlayacak ve aynı zamanda ihtiyaç duyabilecekleri konularda eğitimler alacak kadınların sosyal yönden de güçlenmesi olacak” dedi.

Geyve Yöresel Ürünler Üretim Merkezini de inceleyen SATSO Heyetine proje detayları hakkında bilgi veren Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya ise, “SATSO Kadın Girişimciler Kurulu ile birlikte başladığımız ve butik bir çalışma olarak niyet ettiğimiz proje, çalışmalarımızın ilerlemesi ve var olan potansiyeli gördükçe bugün çok büyük bir nitelik kazandı. Projemiz yerelden ulusal ilerleyerek Türkiye’de örnek teşkil eden özel bir proje haline geldi. Bu anlamda gururluyuz. Söz konusu projemiz kapsamında girişimciliğinin farkında olmayan kadınlarımızı istihdama ve üretime hazırlamayı amaçlıyoruz. Bu açıdan bizim için çok anlamlı bir çalışmadır. Kadınların günlük hayatlarında yaptıkları sebze meyve yetiştiriciliği, süt, yumurta, bal, pekmez, ekmek, yufka, tarhana, zeytin, zeytinyağı, reçel, konserve, salça, medikal bitki, yöresel ürünlerin temiz ve doğal gıda başlığı altında ve hak ettiği fiyattan açılacak olan internet sayfası ve yapılacak olan satış ofisi vasıtasıyla tüketiciyle buluşturmaktır” diye konuştu.

Kaya konuşmasının devamında, “Bu iddialı projemizin hedeflerinden biri de söz konusu yerde ayrıca kahvaltı hizmeti verilmesi ve doğal güzelliğiyle ön plandaki Geyve’yi cazip hale getirerek özellikle hafta sonu çevre illerden insanların buraya çekilerek kahvaltı ve sonrasında alışveriş yapmasının sağlanmasıdır. Bugün 2 bin metrekarenin üzerinde bir üretim ve teşhir merkezi ile en kısa zamanda hizmet etmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Geyve Yöresel Ürünler Üretim Merkezinin inşaatının önümüzdeki aylarda tamamlanarak hizmete sunulması bekleniyor.