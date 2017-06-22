SATSO haziran ayı meclis toplantısı gerçekleşti

Akgün Altuğ başkanlığında, meclis üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Yoklama ve gündem maddelerinin oylanmasının ardından 1137 no’lu Meclis oturumuna ait tutanak görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Mayıs ayı Kat’i Mizan ve ekleri ile Bütçe İzleme Raporu’nu sunmak üzere kürsüye gelen Hesap İnceleme Komisyonu Başkanı Melih Kaykayoğlu tarafından okunmasının ardından oylanarak, meclis üyeleri tarafından tasdik edildi.

“İhracat Hedefimize Ulaşacağız”

İhracatta ilk 5 il arasında yer alma hedefine yaklaştıklarını belirten ve son ay rakamlarını meclis üyelerine aktaran SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul, “Sakarya otomotiv sektöründeki başarısı sonucunda yüzde 237’lik artış ve 478 milyon 343 bin dolar Mayıs ihracatı ile 7. sıradayız. 26 sektörde 125 ülkeye ihracat yapan şehrimizin başarısında dikkat çeken nokta ise ilk 5 ayda ülke ihracat artışının yaklaşık dörtte birini tek başına karşılaması oldu” derken ülkenin büyüme rakamlarına ilişkin, “Güçlü büyüme performansı var. TÜİK’e göre ülkemizin ilk çeyrek büyümesi yüzde 5, net ihracatın büyümeye etkisi yüzde 2,2. Net ihracatın büyümeye etkisine baktığımızda, Sakarya’mızın ihracat artışındaki başarısıyla büyümeye önemli katkı yaptığı görülüyor. Başarılı büyüme performansının, güven ve istikrar, teşvik ve reform, yatırım ve yüksek ihracatla süreceği inancını taşıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Yerli Otoda Eylem Planı Hazır”

Yerli otomobil yatırımının Sakarya’ya kazandırılması konusundaki çalışmaları meclis üyelerine aktaran Kösemusul, şehrin avantajlarını anlattı, bu milli yatırım için şehrin birlik olması gerektiğini söyledi. Sanayi Bakanı Faruk Özlü, Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile bir araya geldiklerini, şehrin yöneticileri ile SATSO’da istişare toplantısı yaptıkları bilgisini veren Başkan Kösemusul, “Yerli oto dosyamızı sunduk ve yol haritamızı konuştuk. Sakarya’mız, Limanı ve ulaşım ağları, lojistik avantajları olan, kaliteli üretimler gerçekleştiren nitelikli istihdama sahip bir şehirdir. Her geçen gün rekor kıran ihracatı ile ülkemizin büyüme rakamlarına en çok katkı yapan illerden biri olarak biz, her anlamda, hazırız. Şehrimizde yer hazırlayıp bu çok önemli milli yatırıma ev sahibi olmak istemekle birlikte hem organizasyon hem de üretim noktasında da fikirlerimiz, çalışma ve projelerimiz var. Üniversitemizle birlikte kapsamlı bir dosya ve eylem planı hazırladık. Bayram sonrasında inşallah toplantılarımız ve çalışmalarımız, lobi faaliyetlerimiz hızlanarak devam edecek. Evet, Yerli otoda en doğru adres Otomotiv Şehri Sakarya’mızdır. Karar vericilerin ve üretimi yapacak babayiğitlerin milli tank, milli tren gibi yerli otoda da Sakarya’mızı tercih edeceklerine inanıyorum. Azimle, hep birlikte çalışarak bu milli projeye inşallah ev sahibi olacağız” şeklinde konuştu.

“Nitelikli İstihdama Köklü Çözümler”

Mesleki eğitimde markalaşma hedefiyle Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptıkları çalışmaları da özetleyen Kösemusul, “Çalışmalarımız sürüyor. İl Müdürümüz Pervin Töre Hanıma teşekkür ediyorum. İş dünyası - eğitim işbirliğini Oda olarak çok önemsiyoruz. Nitelikli istihdam konusundaki yol haritamızı kararlı ve köklü çözümlerle yürütmeye devam ediyoruz. Yeni yılda iki meslek lisemiz inşallah eğitim yaşamına başlayacak. Arifiye’deki lisemiz motorlu araçlar teknolojisi alanında tematik lise oldu. Ayrıca hizmet binamızın yan tarafında Mesleki Yeterlilik ve Eğitim Merkezimiz ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Mesleki Yeterlilik sınavları için yetkilerimiz çerçevesinde teorik ve uygulamalı eğitimleri veriyoruz. Sakarya’yı mesleki eğitimde markalaştırmak için her türlü potansiyele ve altyapıya sahibiz. Milli Eğitim Müdürlüğümüzün yeteneğe göre eğitim çalışmalarına destek vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

“Meslek komitelerinin sorunları görüşüldü”

Meslek Komitelerinin sorunlarının görüşülmesi maddesinde konuşan 22 Meslek Komitesinden Meclis Üyesi Bülent Yazar, “Sakarya’da yerli otomobil üretimi ile ilgili elimizden geleni yapmalıyız. Ama fotoğrafı doğru çekmeliyiz. Yan sanayi altyapısını da bu üretime uygun hale getirerek hazırlamalıyız. Meslek Komitesi olarak biz bu konuda çok çalışma yaptık. Yan sanayiyi yerli otomobil için daha da güçlendirmeliyiz. Sakarya’da kalifiye eleman ve yan sanayi açığımız hala var ve hızla kapatmalıyız. ” dedi. Yazar ayrıca otomotiv meslek komitesi olarak bilgi ve destek olarak hazırız. Çalışmalara dâhil olmak isteriz” şeklinde konuştu.