SATSO’da mesleki yeterlilik ve belgelendirme merkezi kuruluyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından kurulan Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri illerde odalar aracılığı ile bu hizmeti üyelerine vermeye başladı. Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğler ile toplam 81 meslekte, mesleki yeterlilik belgesi zorunlu hale gelmiş olup, yakın zamanda diğer tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde de zorunluluk getirilmesi öngörülüyor. Yaklaşık bir yıldır SATSO bünyesinde tehlikeli ve çok tehlikeli sektörlerde çalışanların veya çalışmak isteyenlerin bilgi, beceri ve yetkinliklerinin ulusal yeterliliklere ve ulusal/uluslararası standartlara uygunluğunun ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla çalışmalar yürütülüyor ve eğitim sonrası sınavlar düzenleniyor.

Söz konusu mesleki eğitim ve mesleki yeterlilik belgesi konusunda üyeleri bilgilendirmek amacıyla 30 Kasım Perşembe (yarın) saat 15.00’te SATSO Hizmet Binasında TOBB MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş Koordinatörü Saygın Baban’ın katılımı ile bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilecek. SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul, “Nitelikli istihdam ve kaliteli üretim hedeflerimiz çerçevesinde üyelerimize yönelik ciddi bir çalışma süreci içindeyiz. MEYBEM de bunlardan bir tanesi ve Bakanlık nezdindeki çalışmalar göz önünde bulundurulduğunda da en önemlisi diyebiliriz. SATSO Binası yanında çalışmalarına başlayacağımız Mesleki Eğitim Merkezi’nin tamamlanması ile de bu çalışmalarımız daha detaylı ve sistemli bir şekilde devam edecek.

5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda yapılan değişiklikle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenen tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde çalışanların ve çalışmak isteyenlerin mesleki yeterlilik belgesi almaları konusunda detaylı bilgilerin verileceği toplantımıza üyelerimizin katılımını önemsiyoruz. Üyelerimizin bu konu ile ilgili bilinçlenerek bu doğrultuda istihdam sağlamaları ve mevcut istihdamı geliştirmelerini hedefliyoruz. 30 Kasım Perşembe saat 15.00’te Odamızda gerçekleştirilecek toplantımıza tüm üyelerimiz davetlidir” diye konuştu.