SAÜ Deprem ve Tasarım Takımından Amerika’daki yarışmada büyük başarı

International Seismic Design Competition’ yarışmasında Dünya 7’ncisi oldu.

İnşaat Mühendisliği başta olmak üzere Mimarlık, Makine Mühendisliği ve İletişim Fakültesi öğrencilerinden oluşan Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Deprem ve Tasarım Takımı, Amerika Los Angeles’ta 15’incisi düzenlenen ’15. International Seismic Design Competition’ yarışmasına katıldı. Sakarya Üniversitesi Deprem ve Tasarım Takımı; Berkeley, UCLA, Stanford gibi dünyanın sayılı üniversitelerinden oluşan ve finale kalan toplam 40 üniversite arasında yarıştı. SAÜ Deprem ve Tasarım Takımı, en iyi deprem performansı tahminlerinde Dünya 7’ncisi olarak büyük bir başarıya imza attı.

"İlk 10’a girmeyi başardık"

Katıldıkları yarışma sonrasında açıklamalarda bulunan takım lideri Hikmet Yılmaz, "Binanın esin kaynağı olarak eskiden Hollywood’da kullanılan film şeridinden ilham alındı. Yapısal konseptte ise taşıyıcı sistem olarak perde ve çerçeveli bir sistem oluşturuldu. Binaya verilen ölçeklendirilmiş deprem kayıtlarında sallanarak ayakta kalması ve iyi bir performans göstermesi amaçlandı. Binamız verilen iki deprem kaydında da ayakta kalmayı başardı. Sonuç olarak en az hasarı alan takımlardan biri olduk. Yer değiştirme ve ivmeleri de en iyi tahmin ederek, deprem performans tahmininde ilk 10’a girmeyi başardık" dedi.

"Bu başarıyı üniversiteden aldığımız eğitim ve sponsorlarımıza borçluyuz"

Yarışmanın kendilerine çok şey kattığını belirten Yılmaz, "Biz sponsorlarımızın destekleriyle böyle bir tecrübeyi yaşayabildik. Bu başarıyı önce üniversitemizde aldığımız eğitime daha sonra sponsorlarımıza borçluyuz. Destekleri bizim için çok önemliydi. Ülkemiz deprem kuşağında ve her ne zaman bir deprem olsa sonucu hep trajedi. Mühendis ve mimar adayları olarak bu yarışma bize çok şey öğretti. Türkiye’den onlarca ve dünya genelinde yüzlerce başvuru arasında ilk 40’a girerek finale kaldık ve daha sonrasında yarışmaya giderek 7’nci olduk. Yarışmaya ilk defa katılarak böyle bir başarı sağladık. Yarışma sürecinde, öğrendiğimiz ve gördüğümüz bilgilerin ülkemizin depremselliği dikkate alındığında, öğrendiklerimizi yapılarını geliştirmek için kullanmak en büyük arzumuz. Umarım bu gibi çalışmalar daha çok inşaat mühendisliği ve mimarlık öğrencilerine ulaşır ve süreklilik kazanır ve öğrenciler henüz üniversitedeyken hem takım halinde çalışmalar yaparlar, hem de ülkemizin deprem bilincini daha çok geliştirmeye yönelik katkıda bulunurlar" diye konuştu.