SAÜ Diş Hekimliği Fakültesi öğrenci alımına başlıyor

Sakarya Üniversitesine bağlı olarak 18 Mart 2014 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla kurulan ve kuruluş kararı 2 Mayıs 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Diş Hekimliği Fakültesi, bu yıl 60 öğrenci alacak. Yaklaşık bir yıldan beri devam eden yoğun çalışmalar sonrasında hem eğitim-öğretim altyapısı hem de sağlık hizmeti sunacak olan klinik revizyonu konusunda çalışmalarda son aşamaya gelindi. Mevcut olanlara ek olarak yeni başlayacak öğretim üyeleri ile akademik kadrosunu güçlendiren Diş Hekimliği Fakültesi, yeni eğitim-öğretim döneminde sağlık profesyonelleri yetiştirmeye başlayacak.

Daha önce Sakarya Meslek Yüksekokulu tarafından kullanılan binada hizmet verecek olan fakültenin bir katı tamamen eğitim bloğu olarak tanımlandı. Fantom laboratuvarları, preklinikler, öğrenci soyunma ve giyinme odaları, çalışma mekanları, kütüphane ve çok amaçlı dersliklerden oluşan binanın eğitim alanları, öğrenciler için her türlü konfor ve gereksinim gözetilerek planlandı, laboratuvarlar son teknoloji kullanılarak hazırlandı.

Binanın alt katında ise Sakarya ve bölge halkına ağız ve diş sağlığı hizmeti sunacak olan entegre klinik, kliniğe ilişkin teknik ve idari yapılanmalar bulunurken, profesyonel eğitim kadrosu ve personeli ile hem eğitim hem de sağlık hizmeti bitişik mekanlarda bir arada yürütülecek. Derslikler ile kliniklerin aynı binada olması, öğrencilere eğitim kolaylığı sağlayacağı gibi merkezi konumuyla ulaşım kolaylığı sağlayacak. Bununla birlikte, şehrin sosyal ve kültürel alanlarına yakınlığı ile de öğrencilerin sosyal yaşantıyla iç içe olması avantajı sunacak.