Diğer
Kategoriler
31 Mayıs 2018 14:15

SAÜ Dünya’nın en iyi bin üniversitesi arasında yer aldı

Sakarya Üniversitesi (SAÜ), dünyanın en iyi bin üniversitesi arasında yer aldı.

SAÜ Dünya’nın en iyi bin üniversitesi arasında yer aldı

31 Mayıs 2018 14:15


Hollanda Leiden Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Merkezi (Centrum Voor Wetenschap En Technologische Studies: CWTS) 2018 yılı dünya üniversiteleri sıralamasını yayımladı. Türkiye’den 19 üniversitenin girdiği listede Sakarya Üniversitesi de yer aldı. Genel sıralamada tüm dünyada 926’ncı sırada yer alan Sakarya Üniversitesi, Fiziki Bilimler ve Mühendislik kategorisinde 578’inci sırada yer aldı. Sakarya Üniversitesi, aynı kategoride Türk üniversiteleri arasındaki ise 7’nci sırada bulunuyor.


CWTS sıralaması bibliyometrik verilerin esas alındığı uluslarası bir üniversite sıralamasıdır. Hollanda’nın Leiden Üniversitesi bünyesinde yer alan CWTS tarafından yapılan sıralamada, dünya üzerindeki üniversiteler tarafından yapılan yayınlar, atıflar esas alınmaktadır. Bir başka deyişle üniversitelerin akademik ve bilimsel performansları değerlendirilmektedir.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAKARYA HABERLERİ
SAKARYA HAVA DURUMU
26
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    25°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    25°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç