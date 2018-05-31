SAÜ Dünya’nın en iyi bin üniversitesi arasında yer aldı

Hollanda Leiden Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Merkezi (Centrum Voor Wetenschap En Technologische Studies: CWTS) 2018 yılı dünya üniversiteleri sıralamasını yayımladı. Türkiye’den 19 üniversitenin girdiği listede Sakarya Üniversitesi de yer aldı. Genel sıralamada tüm dünyada 926’ncı sırada yer alan Sakarya Üniversitesi, Fiziki Bilimler ve Mühendislik kategorisinde 578’inci sırada yer aldı. Sakarya Üniversitesi, aynı kategoride Türk üniversiteleri arasındaki ise 7’nci sırada bulunuyor.

CWTS sıralaması bibliyometrik verilerin esas alındığı uluslarası bir üniversite sıralamasıdır. Hollanda’nın Leiden Üniversitesi bünyesinde yer alan CWTS tarafından yapılan sıralamada, dünya üzerindeki üniversiteler tarafından yapılan yayınlar, atıflar esas alınmaktadır. Bir başka deyişle üniversitelerin akademik ve bilimsel performansları değerlendirilmektedir.