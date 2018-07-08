SAÜ Eğitim Fakültesi akreditasyon belgelerini aldı

SAÜ Eğitim Fakültesi tarafından iki yıl önce yapılan başvuru sonucunda Türkiye’de ilk defa bir eğitim fakültesinin akredite süreci başlatılmış ve bu kapsamda 2018 yılı Nisan ayında eğitim fakültelerinin akreditasyonundan sorumlu EPDAD tarafından fakülteye saha ziyaretleri yapılmıştı. Türkiye’de ilk olması sebebiyle EPDAD tarafından sadece üç program için akredite çalışmalarının yapılabileceği belirtilmiş, yapılan saha ziyaretinin ardından akreditasyona başvuran Türkçe Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği ile Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğretmenliği programları, 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar döneminde EPDAD tarafından yapılan incelemeler sonucunda akredite edilmişti.

Akredite olan üç anabilim dalına EPDAD Başkanı Prof. Dr. Cemil Öztürk tarafından akreditasyon belgeleri takdim edildi. Bu kapsamda yapılan toplantıya SAÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Ali Yalçın, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Firdevs Karahan, Eğitim Fakültesi Akreditasyon Koordinatörü Doç. Dr. Mehmet Barış Horzum, Dekan Yardımcısı Ali Haydar Şar, Türkçe ve Sosyal Bilimler Bölümü Başkanı Doç. Dr. Hüseyin Çalışkan, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Özdemir, Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ömer Faruk Tutkun, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Betül Düşünceli, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Aysun Öztuna Kaplan, Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fatime Balkan Kıyıcı ve anabilim dallarının akreditasyondan sorumlu araştırma görevlileri katıldı.