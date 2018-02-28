SAÜ en çalışkan üniversiteler arasında yer aldı

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜNİAR) tarafından hazırlanan ve 108 devlet üniversitesindeki akademisyenleri içeren “Akademik Performans Raporu” açıklandı. Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ve Sağlık Bilimleri Fakültesi, ‘Devlet Üniversiteleri ve Fakülteleri sıralamasında kendi kategorileri arasında birinci oldu. SAÜ Devlet Konservatuvarı, Türkiye’deki devlet üniversite ve fakültelerinin akademik teşvik performanslarına göre sıralandığı raporda devlet konservatuvarları arasında birinci sırada yer aldı. SAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi ise sağlık bilimleri - hemşirelik fakülteleri ile sağlık yüksekokulları arasında birinci sıraya yerleşirken, SAÜ Hukuk Fakültesi de sıralamasında ikinci sırada kendisine yer buldu.İlk olarak 2016 yılında Prof. Dr. Engin Karadağ ve Prof. Dr. Cemil Yücel tarafından oluşturulan ve üç yıldır sürdürülen raporda “Devlet Üniversiteleri Genel Sıralaması” kategorisi de oluşturuldu. Sakarya Üniversitesi, 2018 yılı sıralamasında bir önceki yıla göre 5 sıra yükselerek 37’nci sırada yer aldı.

“Akademisyenlerin karnesi belirlendi”

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemil Yücel, ÜNİAR’ı üniversitelerin izniyle kurduklarını ve akademisyenlerin neler yaptığının resmini çıkarmaya çalıştıklarını dile getirdi. Üniversitelerdeki akademik teşviğin bir anlamda kişilerin akademik performanslarında bir artışa vesile olduğunu belirten Prof. Dr. Yücel, kategorilerinde birinci olan fakülteleri sıraladı ve konservatuar ile sağlık alanlarında Sakarya Üniversitesi’nin birinci sırada olduğunu söyledi. Raporda Sakarya Üniversitesi’nin diğer fakülteleri ve kendi kategorilerinde bulundukları sıralar, “Eğitim Fakültesi 32, Fen-Edebiyat Fakültesi 37, İlahiyat Fakültesi 24, İletişim Fakültesi 5, İşletme Fakültesi 12, Mühendislik Fakültesi 36, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 40, Siyasal Bilgiler Fakültesi 3, Spor Bilimleri Fakültesi 11, Teknoloji Fakültesi 7, Tıp Fakültesi 13, meslek yüksekokulları 53”olarak belirlendi.

“Sağlık Bilimleri Fakültesi 5’inci oldu”

Üniversite araştırmalarını geliştirmek, politikacılara, rektörlere ve öğrencilere bilgi sunmak için Türkiye’deki 108 devlet üniversitesinin veritabanına ulaşarak 3 yıldır gerçekleştirilen raporda, “En Yüksek Performans Gösteren Fakülteler” başlığı da açıklandı. SAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, farklı alanlardaki fakültelerin de bulunduğu sıralamada ilk 20 fakülte arasında 5’inci sırada yer aldı.