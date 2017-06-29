SAÜ İlahiyat Fakültesi öğrencileri yurda dönüş yaptı

SAÜ İlahiyat Fakültesi’nden 8 öğrenci Malezya Malaya Üniversitesi’nde ve 3 Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi’nde olmak üzere toplam 11 öğrenci, Ürdün Zerqa Üniversitesi’nde ise 5 öğrenci öğrenim gördü. İlahiyat Fakültesi’nden 9 öğrenci de Katar Üniversitesi ile SAÜ arasında imzalanmış olan Akademik İşbirliği Protokolü kapsamında 2016-2017 Öğretim Yılı Bahar Dönemini Katar Üniversitesi’nde tamamladı.

Bir ya da iki dönem yurt dışında öğrenim görmelerinin yabancı dillerini geliştirdiğini, akademik ve kültürel açıdan kendilerine önemli kazanımlar sağladığını ve bu tür değişim programlarından yararlanmalarını arkadaşlarına da tavsiye ettiklerini ifade eden öğrenciler, Sakarya Üniversitesindeki yurt dışı imkanları dolayısıyla başta Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas olmak üzere, katkısı bulunan herkese teşekkürlerini iletti.

Yıl içinde yurt dışı öğretim kurumlarına gönderdiği öğrencileri başarılı bir öğretim yılının ardından geri dönen İlahiyat Fakültesi’nin yurt dışı programları Katar ve Ürdün Arapça Kursları ile yaz döneminde de devam edecek.