SAÜ ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında işbirliği

Sakarya Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, beraberinde müdür yardımcıları ile Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas’ı ziyaret etti. Ziyarette iki kurum arasında yapılacak işbirliği ele alındı. Söz konusu işbirliği çerçevesinde kurumsal kalite süreçlerinin planlanmasının yanı sıra, Sakarya ili sınırları içinde ilk ve orta öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler, idareciler ve yöneticilerin yönetimsel becerilerini geliştirmek amaçlanıyor.

Sakarya’da bulunan tüm eğitim kurumlarının mevcut yapısına yeni uygulamalar kazandıracak anlaşma ile okul-aile işbirliğini kuvvetlendirecek, şehrin kültür hayatına katkı sağlayacak etkinlikleri düzenlemenin yanı sıra eğitimle ilgili her türlü çalışmayı planlayıp gerçekleştirmek amaçlanıyor. Bunların yanı sıra anlaşma kapsamında İMEM personelinin yabancı dil, bilgisayar programlama ve gereksinim duyulan diğer alanlarda hizmet içi eğitim ve kurs almaları da sağlanacak. SAÜDEK Koordinatörü Tuba Canvar Kahveci, Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre ile Milli Eğitim Müdür yardımcılarına, Sakarya Üniversitesinde yapılan kalite çalışmaları konusunda bilgi paylaşımında bulundu. Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından eğitim-öğretim alanında yapılacak yeni uygulamalarda, Sakarya Üniversitesi ile bu konuda bilgi alışverişlerinin devam edeceği öğrenildi.