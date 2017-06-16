Diğer
Kategoriler
16 Haziran 2017 11:47

SAÜ ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında işbirliği

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü ile Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü (İMEM) arasında, Sakarya’daki eğitimin kalitesini ve niteliğini yükseltmek amacıyla işbirliği yapılacak.

SAÜ ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında işbirliği

16 Haziran 2017 11:47


Sakarya Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, beraberinde müdür yardımcıları ile Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas’ı ziyaret etti. Ziyarette iki kurum arasında yapılacak işbirliği ele alındı. Söz konusu işbirliği çerçevesinde kurumsal kalite süreçlerinin planlanmasının yanı sıra, Sakarya ili sınırları içinde ilk ve orta öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler, idareciler ve yöneticilerin yönetimsel becerilerini geliştirmek amaçlanıyor.


Sakarya’da bulunan tüm eğitim kurumlarının mevcut yapısına yeni uygulamalar kazandıracak anlaşma ile okul-aile işbirliğini kuvvetlendirecek, şehrin kültür hayatına katkı sağlayacak etkinlikleri düzenlemenin yanı sıra eğitimle ilgili her türlü çalışmayı planlayıp gerçekleştirmek amaçlanıyor. Bunların yanı sıra anlaşma kapsamında İMEM personelinin yabancı dil, bilgisayar programlama ve gereksinim duyulan diğer alanlarda hizmet içi eğitim ve kurs almaları da sağlanacak. SAÜDEK Koordinatörü Tuba Canvar Kahveci, Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre ile Milli Eğitim Müdür yardımcılarına, Sakarya Üniversitesinde yapılan kalite çalışmaları konusunda bilgi paylaşımında bulundu. Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından eğitim-öğretim alanında yapılacak yeni uygulamalarda, Sakarya Üniversitesi ile bu konuda bilgi alışverişlerinin devam edeceği öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAKARYA HABERLERİ
SAKARYA HAVA DURUMU
28
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Pazar
    22°C
  • Pazartesi
    22°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
SAKARYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 22 RAMEZÂN 1438
  • 17 Haziran 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :02:59
  • Güneş :05:19
  • Öğle :13:11
  • İkindi :17:11
  • Akşam :20:40
  • Yatsı :22:41
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!