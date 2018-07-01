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01 Temmuz 2018 13:43

SAÜ ile Yeni Sakaryaspor Stadyumu arasına yeni hat

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yeni Sakaryaspor Stadyumu ile Sakarya Üniversitesi (SAÜ) arasında yeni bir hat ile toplu taşıma hizmete sunmaya başladı.

SAÜ ile Yeni Sakaryaspor Stadyumu arasına yeni hat

01 Temmuz 2018 13:43


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Fatih Pistil, Yeni Sakaryaspor Stadyumu ile Sakarya Üniversitesi arasında yeni bir hat ile toplu taşıma hizmete sunulmaya başlandığını açıkladı. Bölgenin hızla artan nüfusu ve okulların bölgede yoğunlaşması dolayısıyla yeni bir hat ihtiyacının doğduğunu belirten Pistil, bu noktadan hareketle 15 numaralı otobüsün hizmet sunmaya başladığını dile getirdi.


Otobüsün güzergahına ilişkin bilgileri de paylaşan Fatih Pistil, “Yeni Sakaryaspor Stadyumu’ndan kalkacak olan 15 numaralı otobüsümüz Yeni Camii, Demokrasi Meydanı, Milli Egemenlik Caddesi, Donatım, SAÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi güzergahından Serdivan’a ardından da Kampüs’e ulaşımı sağlayacaktır. Hemşehrilerimiz ayrıntılı bilgiye www.sakarya.bel.tr kurumsal internet sayfamızda bulunan SAKUS uygulamasından ulaşılabilirler. Hayırlı olsun” dedi.




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