SAÜ İşletme, Turizm ve Hukuk Fakültelerinde mezuniyet coşkusu

Sakarya Üniversitesinde 2017-2018 eğitim ve öğretim dönemi sonunda mezun olan öğrenciler için törenler düzenleniyor. Siyasal Bilgiler, İşletme, Turizm ve Hukuk Fakültesi öğrencileri için tören düzenlendi. Yapılan törenlere çok sayıda öğrencilerin yakınları katıldı. Hukuk Fakültesi Sabahattin Zaim Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen törene Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Ali Yalçın, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Bilen, akademisyenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Adaletin sağlanması için bilgili ve vicdanlı hukukçuların yetiştirilmesi gerektiğine değinen SAÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Bilen, "Mezun olan öğrencilerimiz uzun bir süreçten geçti. Hiçbir güç karşısında eğilmeyen bağımsız ve nitelikli hukukçularımız memleketin her köşesinde hizmet verecekler. Öğrencilerimizin geçtiği süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyor ve bir ömür boyu başarılı olmalarını diliyorum’’ şeklinde konuştu.

Törende söz alan Cumhuriyet Başsavcısı Lutfi Dursun ise, “Değerli meslektaşlarım gibi bizde bu sıralardan geçtik, şimdi mezun olma sırası genç arkadaşlarımda. Sizler için ayrı bir maraton başladı ve bu zorlu maratonda hepinize başarılar diliyor, daha iyi konumlara gelmenizi en içten dileklerimle temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler, İşletme ve Turizm fakülteleri 2017-2018 Eğitim- Öğretim Yılı mezuniyet törenleri gerçekleşti. SAÜ Spor Bilimleri Fakültesi Sahasında düzenlenen mezuniyet törenlerine, Sakarya Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Ali Yalçın, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Musa Eken, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamza Al, İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Vecdi Can, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sarıışık, akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı.

Törende bir konuşma yapan Sakarya Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Ali Yalçın, “Sakarya Üniversitesi 640 farklı programı, 80 binden fazla öğrencisiyle, ülkemizin gerçekten sayılı üniversitelerinden birisidir. Öğrencilerimizin yetişmesinde en büyük payı olan siz değerli ailelerimizi de özellikle tebrik ediyorum. Mezuniyet, üniversite hayatınızın sonu olduğu kadar gerçek yaşamın da başlangıcıdır. Bundan sonraki hayatınız öğrencilik hayatından farklı olacak ve zorluklarla karşılaşacaksınız. Burada aldığınız eğitim size yol gösterecek, gelecek nesillere daha iyi bir yaşam alanı bırakmak üzere, bilgi ve becerinizi arttırmak ve aklınızı etkin kullanmak yönünde üstün bir gayret içinde olacağınızı biliyoruz. Bizlerin size sadece eğitim hayatınızda değil, mesleki hayatınızda da destek olacağımızı bilmenizi istiyorum. Bu ailenin bir parçası olmaktan gurur duymanızı istiyorum. Yolunuz ve bahtınız açık olsun” dedi.

Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamza Al da, “Öğrencilerimizi uluslararası eğitim müfredatlarına uyumlu olarak, çağdaşlarıyla yarışabilecek düzeyde, sağlam bir alt yapı ile donatılmış, analitik düşünme ve çözüm üretme yeteneklerine sahip, ne istediğini bilen, kendine güvenen yetkin bireyler olarak yetiştirmeye çalıştık. Tüm bunları akademik geleneklerden kopmadan, çağın geleneklerini takip eden güçlü öğretim üyesi kadromuzla yaptık. Dekanlık olarak bizler de öğrenci dostu bir yönetim sergiledik ve hep öğrencilerimizden yana bir tavır aldık. Özgür bir ortamda daha yetkin ve donanımlı bireyler olmaları için çaba gösterdik. Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesinde bölümlerimizin göstermiş olduğu çaba her türlü takdirin üzerindedir. Bu vesileyle değerli öğretim üyelerimize, bölüm yöneticilerimize ve bütün çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından bölümlerinde dereceye giren mezunlara plaket ve hediye takdim edildi. Tören, mezuniyet yemini ve kep fırlatılması ile sona erdi.