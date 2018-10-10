SAÜ, Küresel Mükemmellik Ödülü finalisti oldu

Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (EFQM) tarafından yürütülen 2018 EFQM Küresel Mükemmellik Ödülü'ne başvuran Sakarya Üniversitesi (SAÜ) finalist oldu.

2018 yılı EFQM Küresel Mükemmellik Ödüllerine başvuran Sakarya Üniversitesi, 14-18 Mayıs tarihleri arasında Avrupa'dan gelen gönüllü değerlendirmeciler tarafından gerçekleştirilen saha ziyareti ile değerlendirildi. Ödüle başvuran kuruluşlar, gönüllü ve bağımsız değerlendirmeciler tarafından 9 ana kriter ve 32 alt kritere göre değerlendirildikten sonra belirlenen puana göre farklı seviyelerde ödüllendiriliyor.

2018 yılı EFQM Küresel Mükemmellik Ödülü başvuruları içerisinde yapılan tüm değerlendirmeler sonucunda 8 kuruluş finalist olarak seçildi. Ödüle aday kuruluşlar içerisinde yer alan Sakarya Üniversitesi'nin kazanmış olduğu ödül 18 Ekim tarihinde Viyana'da gerçekleştirilecek olan ödül töreni ile belli olacak. 2006 yılında Türkiye Kalite Derneği (KalDer) ile imzaladığı İyi Niyet Bildirgesiyle katıldığı ulusal kalite hareketindeki başarısını sürdüren Sakarya Üniversitesi, bu başarısını ilk kez 2015 yılında uluslararası alana taşımış ve başarı ödülü almıştı. EFQM tarafından oluşturulan ‘Mükemmelik Modeli', sektör, büyüklük, yapı veya olgunluk düzeyinden bağımsız olarak her kuruluşun başarılı olabilmesi için gerekli kriterleri sağlayan bir referans sistemi olarak değerlendiriliyor. Mükemmellik Modeli macerası 2006 yılında başlayan Sakarya Üniversitesi, Türkiye Kalite Derneği tarafından verilen Ulusal Mükemmellik Ödülleri'ni 2010 ve 2013 yıllarında alarak, Türkiye'de bu ödüllere sahip tek üniversite olma özelliğini sürdürüyor.

Ulusal başarılarla yetinmeyen Sakarya Üniversitesi, bu kapsamda 2015 yılında EFQM Avrupa Mükemmellik Ödülü'ne başvurmuş ve “Kurumsal Yetenekleri Geliştirme” alanında başarı ödülü almıştı. Kurumsal kalite ve mükemmellik doğrultusundaki uygulamalarına devam eden Sakarya Üniversitesi, 2018 yılı EFQM Küresel Mükemmellik Ödüllerine başvurmuş ve 14-18 Mayıs tarihleri arasında Avrupa'dan gelen gönüllü değerlendirmeciler tarafından gerçekleştirilen saha ziyareti ile değerlendirilmişti.