SAÜ Mühendislik Fakültesi değerlendirme çalıştayı düzenledi

SAÜ Merkez Kütüphanesi Ek Binasında 21 Eylül Cuma günü yapılan çalıştaya Mühendislik Fakültesi'ne ait bölümlerin tamamından daha önce dış kaynaklı proje yönetmiş veya yöneten öğretim üyeleri ile proje çalışmalarına katkı sağlayabilecek öğretim üyeleri katıldı. Çalıştayın açılış konuşmanı yapan Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Osman Ayhan, çalıştayın bundan sonra yapılacak bilimsel araştırma ve Ar-Ge çalışmaları konusunda önem arz ettiğini söyledi. Ayhan, çalıştaydan elde edilecek çıktıların fakültenin kısa, orta ve uzun vadeli stratejilerine büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Çalıştayın açılışında bir konuşma yapan Sakarya Üniversitesi'nin araştırma ve geliştirme süreçlerinden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hatem Akbulut, bilimsel araştırma ve Ar-Ge projelerinin üniversitemizin vizyonu açısından kritik öneme sahip olduğunu söyledi. Akbulut, Sakarya Üniversitesi'nin araştırma geliştirme üniversiteleri arasında yer alması gerektiğini belirterek, bu konu ile ilgili birim ziyaretlerinin en kısa sürede planlanacağını ifade etti. Çalıştayda, Mühendislik Fakültesine ait bölümlerin bilimsel araştırma ve Ar-Ge projeleri bazlı GZFT (Güçlü Yönler-Zayıf Yönler-Fırsatlar-Tehditler) analizi yapıldı. Bölümlerin Ar-Ge proje önerileri, detayları ile birlikte değerlendirildi. Tehditlerle ilişkili riskler belirlenerek ve puanlanarak, aksiyon planları oluşturuldu.

Çalıştayın sonunda değerlendirmelerde bulunan bölümler, organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Çalıştayda görev alan, fikirleri ile katkı sağlayan öğretim üyelerine Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Osman Ayhan tarafından teşekkür belgesi verildi.