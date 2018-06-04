Dr. İbrahim Çil’in yürüttüğü proje ile mesleki ve teknik eğitim öğretmenlerine yalın üretim eğitimi verilecek.

Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumlarında Mesleki Alan Öğretmenlerine Deneysel Öğrenme Metotlarını Kullanarak Simülasyon Oyunlarıyla Yalın Üretim Prensip ve Tekniklerinin Öğretilmesi” isimli proje 2018 TÜBİTAK 4005 - “Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları” programı kapsamında destekleniyor. Proje, ülkemizde ara eleman yetiştirmede çok önemli bir yer tutan mesleki ve teknik eğitim liselerinde görev yapan mesleki alan öğretmenlerine yönelik yalın üretim eğitimini kapsıyor. Proje ile, mesleki alan öğretmenlerine yalın üretim prensip ve yöntemlerini deneysel öğrenme metotlarını kullanarak simülasyon oyunlarıyla öğretmek amaçlanıyor.

Yalın üretim, Japonya’da Toyota Üretim Sisteminden doğan, üretim yönetim anlayışı ve yeni bir üretim paradigmasıdır. Üretime farklı bir felsefeyle yaklaşır; üretime yük getiren ve savurganlığa neden olan israflardan arınmayı ve müşteriye mükemmel değer sunmayı hedefler. Proje etkinlikleri 21-23 ve 25 Haziran 2018 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi Beyazıt Yerleşkesi ve 11-14 Eylül 2018 tarihleri arasında Sakarya Üniversitesi’nde olmak üzere iki ayrı programla gerçekleştirilecek. Ücretsiz olan eğitimlerde kontenjan 20 kişiyle sınırlı tutuldu. Eğitim sonunda katılımcılara sertifika verilecek.

Projenin hedef kitlesini, mesleki ve teknik eğitim liselerindeki elektrik-elektronik teknolojisi, endüstriyel otomasyon teknolojileri, gemi yapımı, makine teknolojisi, metal teknolojisi, motorlu araçlar teknolojisi, plastik teknolojisi, raylı sistemler teknolojisi, tekstil teknolojisi, uçak bakım gibi programlardaki mesleki alan öğretmenleri oluşturuyor. Ayrıntılı bilgi ve ön başvuru için http://www.yalinegitim.sakarya.edu.tr web sitesi ziyaret edilebilecek.